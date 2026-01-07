Стихотворение на деня, 8 януари, от Радой Ралин

"Нашенският вятър" Вятърът, що грабна и захвърлишапката ми в белия площади ме прати да я гоня дълго...Вятърът на родния ми град! Някога в Чинтуловите песнибурно, страховито е ечали навред по Българско разнесълробската печал. Днес сърдито, остро ме изгледа,явно, недоволен нещо бе.Дървесата до земята сведеи заби в далечното небе. Както над челата ни изгрявавсеки ден със своя светлина,трябва също да се проветряваежедневно нашта свобода. Вятърът, що грабна и захвърлишапката ми в белия площад.Как желая лудо да прегърнавятъра на моя роден град.Радий Ралин