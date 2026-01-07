Любопитно:

Стихотворение на деня, 8 януари, от Радой Ралин

07 януари 2026, 21:00 часа 0 коментара
"Нашенският вятър"

 

Вятърът, що грабна и захвърли

шапката ми в белия площад

и ме прати да я гоня дълго...

Вятърът на родния ми град!

Някога в Чинтуловите песни

бурно, страховито е ечал

и навред по Българско разнесъл

робската печал.

 

Днес сърдито, остро ме изгледа,

явно, недоволен нещо бе.

Дървесата до земята сведе

и заби в далечното небе.

 

Както над челата ни изгрява

всеки ден със своя светлина,

трябва също да се проветрява

ежедневно нашта свобода.

 

Вятърът, що грабна и захвърли

шапката ми в белия площад.

Как желая лудо да прегърна

вятъра на моя роден град.

Радий Ралин

 

