Стихотворение на деня, 8 януари, от Радой Ралин

"Нашенският вятър"
Вятърът, що грабна и захвърли
шапката ми в белия площад
и ме прати да я гоня дълго...
Вятърът на родния ми град!
Някога в Чинтуловите песни
бурно, страховито е ечал
и навред по Българско разнесъл
робската печал.
Днес сърдито, остро ме изгледа,
явно, недоволен нещо бе.
Дървесата до земята сведе
и заби в далечното небе.
Както над челата ни изгрява
всеки ден със своя светлина,
трябва също да се проветрява
ежедневно нашта свобода.
Вятърът, що грабна и захвърли
шапката ми в белия площад.
Как желая лудо да прегърна
вятъра на моя роден град.
Радий Ралин
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.