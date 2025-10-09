Топ 10 стари имена на улици в София

Историята на София не е запечатана само в старите сгради, храмове и площади. Тя се чете и в имената на улиците, които отразяват духа на времето, политическите промени и културните тенденции. Много от днешните известни булеварди и улички някога са носели съвсем различни имена, които често разказват любопитни истории.

Смяната на названията е свързана с идването на нова власт, желание за почит към исторически личности или опит за заличаване на миналото. В този текст ще се спрем на десет от най-интересните стари имена на улици в София, които показват как се е променял градът през годините.

Булевард „Цар Освободител“ – някога „Княжеска“

Днес булевард „Цар Освободител“ е сред най-емблематичните софийски улици, известен с красивата си архитектура и монументалните сгради като Народното събрание и Руската църква. Но в края на XIX век той е носел името „Княжеска“. Причината е близостта му до двореца и символиката, свързана с младото Княжество България. След Освобождението и засилването на култа към Русия, името е сменено в чест на император Александър II, наречен Цар Освободител.

Улица „Граф Игнатиев“ – някога „Свети Николай“

Улицата, която днес е една от най-оживените пешеходни зони на София, е известна на поколения столичани просто като „Графа“. Малцина обаче знаят, че някога тя е носела името „Свети Николай“. Това е било отражение на близостта до едноименната църква, която днес познаваме като Руската църква. Преименуването на улицата е направено, за да се отдаде почит на граф Николай Игнатиев – руски дипломат, изиграл важна роля в Санстефанския мирен договор.

Булевард „Витоша“ – някога „Фердинанд“

Днешната главна търговска артерия на столицата, булевард „Витоша“, в началото на XX век е носила името „Фердинанд“. По това време монархът е изигравал ключова роля за развитието на младата държава, а името му е било символ на модернизация и власт. След абдикацията на цар Фердинанд и настъпилите политически промени, улицата получава по-неутралното и обвързано с природата название „Витоша“, което остава и до днес.

Булевард „Дондуков“ – някога „Александровска“

„Княз Александър Дондуков-Корсаков“ е известен като руски генерал-губернатор на България след Освобождението, но булевардът, който днес носи неговото име, някога е бил наричан „Александровска“.

Това име е било посветено на княз Александър Батенберг – първият български владетел след Освобождението. Смените на името отразяват сложните отношения между Русия, българския двор и политическите събития през XIX век.

Улица „Шипка“ – някога „Оборище“

Днес „Шипка“ напомня за героичната битка по време на Руско-турската война. Но в миналото улицата е носела името „Оборище“. Това име е имало символика, свързана със събранието в Оборище преди Априлското въстание.

По-късно то е прехвърлено върху друга улица, а сегашната „Шипка“ е била наречена така, за да се отдаде почит на друго ключово събитие от българската история.

Улица „Алабин“ – някога „Македония“

Улица „Алабин“, която свързва бул. „Витоша“ с площад „Македония“, е наречена днес в чест на руския офицер Александър Алабин. В миналото обаче тя е била известна като „Македония“ – име, което е носело символиката на българските стремежи към освобождение на останалите под османска власт територии.

Промяната е направена след Освобождението, за да се почете приноса на руските военни.

Булевард „Мария Луиза“ – някога „Търговска“

Днешният булевард „Мария Луиза“ е важна артерия, която започва от Централната гара и минава покрай Лъвов мост. Преди обаче той е бил наричан „Търговска“ заради множеството магазини и оживената търговия, концентрирана в този район. След брака на княз Фердинанд с принцеса Мария Луиза, улицата е преименувана в нейна чест.

Улица „Пиротска“ – някога „Константин Велики“

Улица „Пиротска“ е известна със своите търговски магазини и оживена атмосфера. Но някога тя е била наричана „Константин Велики“ в чест на римския император, който е оставил траен отпечатък върху историята на Европа.

По-късно името е заменено с „Пиротска“, за да се почете паметта за българските земи в Пиротско, останали извън пределите на България.

Улица „Солунска“ – някога „Гурко“

Днес „Солунска“ е една от най-популярните централни улици, изпълнена с кафенета и ресторанти. В миналото обаче тя е носела името „Гурко“ в чест на генерал Йосиф Гурко – един от героите на Руско-турската война. След политически промени и ново градоустройствено планиране, името е сменено на „Солунска“, за да се отдаде почит на историческия град Солун, важен за българската културна история.

Улица „Иван Вазов“ – някога „Славянска“

Улица „Иван Вазов“, разположена в близост до Народния театър, днес носи името на патриарха на българската литература. Преди обаче тя е била известна като „Славянска“. Това название е изразявало стремежа към единство между славянските народи, особено в края на XIX век. След смъртта на Иван Вазов през 1921 година, улицата получава сегашното си име, което остава непроменено и до днес.

Старите имена на улиците в София са своеобразни капсули на времето. Те показват не само кои личности и събития са били на почит, но и как обществото се е променяло. Всяко преименуване е знак за нова епоха, нови идеали или политическа посока. Днес, когато минаваме по „Витошка“ или по „Графа“, рядко се замисляме, че някога те са носили съвсем различни имена.