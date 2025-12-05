Лайфстайл:

"Уредихме война, продължила десетилетия": ДР Конго и Руанда подписаха мирно споразумение във Вашингтон (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп снощи събра лидерите на ДР Конго и Руанда във Вашингтон на церемония за подписване на мирно споразумение, въпреки че сраженията в разкъсвания от война район продължават, предаде Ройтерс. Президентът на Руанда Пол Кагаме и на ДР Конго Феликс Чисекеди потвърдиха ангажимента си към споразумението за икономическа интеграция, постигнато миналия месец, и към мирното споразумение, постигнато през юни с посредничеството на САЩ. Те трябва да подпишат и споразумение, свързано с редкоземните елементи.

Подписването на споразумението в Института за мир във Вашингтон, който Държавният департамент в сряда нарече на името на Доналд Тръмп, донесе поредната медийна дипломатическа победа за американския президент, която обаче противоречи на кървавата действителност, отбеляза Ройтерс.

Вашингтон се стреми да си осигури достъп до природните ресурси на Конго и се надпреварва глобално, за да се противопостави на доминацията на Китай в доставките на редкоземните елементи. „Уредихме война, която продължи десетилетия“, каза Тръмп. „Те прекараха много време убивайки се един друг, а сега ще прекарат много време прегръщайки се, стискайки си ръцете и използвайки икономическите предимства на САЩ, както всяка друга страна“, добави той.

Докато лидерите на двете страни подписваха споразумението, в южната провинция на ДР Конго – Киву, бяха регистрирани сблъсъци между подкрепяната от Руанда бунтовническа групировка М23 и конгоанската армия. Говорител на М23 обвини правителствените сили, че са бомбардирали няколко граждански района.

М23 превзе двата най-големи града в Източно Конго по-рано тази година, като предизвика опасения от разширяване на войната. Според анализатори дипломацията на САЩ е спряла ескалирането на сраженията, но не е успяла да разреши корена на проблема.

Елин Димитров
