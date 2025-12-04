Спорт:

04 декември 2025, 23:45 часа 445 прочитания 0 коментара
Криминален психолог: Част от политическите лидери допринасят за ескалацията чрез езика, който използват

Може би и двете страни – и организатори, и полиция, имат огромна заслуга. Така криминалният психолог Росен Йорданов коментира в предаването „Лице в лице след bTV Новините“ причините, довели до безредиците на масовите протест в центъра на София на 1 декември. Той подчерта, че един от водещите организатори – ако Кирил Петков се счита за такъв – е нарушил предварително заявения план протестът да остане стационарен пред трите институционални сгради. Когато възникне ситуация, която не е била предвидена, полицаите не са достатъчно подготвени и това увеличава риска от грешки, посочи Йорданов.

Криминалният психолог припомни, че при сходни масови мероприятия ключова роля имат ясните маршрути и предварителната организация. За пример даде протестите, при които е участвал в подготовката на полицията за справяне при конфликти. Тогава служителите са били разположени сред хората, гражданите активно са помагали, а провокаторите са били бързо извеждани от тълпата.

Според Йорданов в случая тази подкрепа е липсвала. „Да стоиш и да снимаш с телефона не е съдействие“, коментира той. По думите сред протестиращите е имало млади хора, мотивирани да снимат съдържание за социалните мрежи, както и групи, които търсят усещане за преживяване. „Гражданите трябва да посочват провокаторите и да се разграничават от тях, вместо мълчаливо да ги толерират“, подчерта Йорданов.

Криминалният психолог коментира, че част от политическите лидери допринасят за ескалацията чрез езика, който използват. Това според него влияе върху поведението на тълпата, която следва емоции, а не рационални мотиви. Така се стига до атмосфера, в която по-организираните групи могат лесно да предизвикат безредици. „Невинните са мирно протестиращите – именно те най-често страдат, защото останалите са добре подготвени“, обобщи криминалният психолог.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
