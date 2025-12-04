Любопитно:

Топ 4 остава мираж: Ман Юнайтед се издъни на "Олд Трафорд" срещу отбор от дъното на Висшата лига!

04 декември 2025, 23:52 часа 409 прочитания 0 коментара
Топ 4 остава мираж: Ман Юнайтед се издъни на "Олд Трафорд" срещу отбор от дъното на Висшата лига!

20-кратният шампион на Англия Манчестър Юнайтед изпусна да победи борещия се за оцеляване Уест Хям, завършвайки при резултат 1:1 на "Олд Трафорд" след късен изравнителен гол на "чуковете" в срещата от 14-ия кръг на Висшата лига. Хората на Рубен Аморим докосваха победата чрез Диого Далот, но се прибраха твърде назад в заключителните минути и бяха наказани, което лиши "дяволите" от възможността да се изравнят по точки с четвъртия в класирането Челси.

Уест Хям взе точка от Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд"

Срещата започна двуостро, като и двата тима показаха, че могат да бъдат опасни в атака. Все пак "дяволите" създадоха по-чисти положения през първото полувреме, но не успя да стигне до гол. На почивката Рубен Аморим, който започна срещата с доста промени в защита, реши да смени Хевън с Йоро. В 58-ата минута Юнайтед откри резултата чрез Диого Далот, който се разписа в мрежата на "чуковете".

Още: Рубен Аморим определи шансовете на Ман Юнайтед да влезе в Шампионска лига

Диого Далот

Юнайтед задържа преднината си, а 15-на минути преди края Аморим реши да затвори срещата с дефанзивна смяна - Угарте на мястото на Куня. Това обаче изигра лоша шега на неговия тим, тъй като в 84-ата минута Магаса успя да отбележи изравнителен гол за Уест Хям. В следващите минути именно лондончани изглеждаха по-опасни в офанзивен план и по-близо до победата, но не се стигна до повече попадения в мача. 

В класирането Манчестър Юнайтед остава на осмо място с 22 точки - на две точки от топ 4. Уест Хям пък взе ценна точка в битката за оцеляване, но остава на 18-то място с 12 точки - на два пункта зад Лийдс, който победи Челси. В следващия кръг Юнайтед гостува на Уулвърхямптън, а Уест Хям гостува на Брайтън.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Манчестър Юнайтед и още 3 клуба от Висшата лига в битка за футболист на Диего Симеоне

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Уест Хям
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес