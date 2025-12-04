Топ 4 остава мираж: Ман Юнайтед се издъни на "Олд Трафорд" срещу отбор от дъното на Висшата лига!

20-кратният шампион на Англия Манчестър Юнайтед изпусна да победи борещия се за оцеляване Уест Хям, завършвайки при резултат 1:1 на "Олд Трафорд" след късен изравнителен гол на "чуковете" в срещата от 14-ия кръг на Висшата лига. Хората на Рубен Аморим докосваха победата чрез Диого Далот, но се прибраха твърде назад в заключителните минути и бяха наказани, което лиши "дяволите" от възможността да се изравнят по точки с четвъртия в класирането Челси.

Уест Хям взе точка от Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд"

Срещата започна двуостро, като и двата тима показаха, че могат да бъдат опасни в атака. Все пак "дяволите" създадоха по-чисти положения през първото полувреме, но не успя да стигне до гол. На почивката Рубен Аморим, който започна срещата с доста промени в защита, реши да смени Хевън с Йоро. В 58-ата минута Юнайтед откри резултата чрез Диого Далот, който се разписа в мрежата на "чуковете".

Още: Рубен Аморим определи шансовете на Ман Юнайтед да влезе в Шампионска лига

Юнайтед задържа преднината си, а 15-на минути преди края Аморим реши да затвори срещата с дефанзивна смяна - Угарте на мястото на Куня. Това обаче изигра лоша шега на неговия тим, тъй като в 84-ата минута Магаса успя да отбележи изравнителен гол за Уест Хям. В следващите минути именно лондончани изглеждаха по-опасни в офанзивен план и по-близо до победата, но не се стигна до повече попадения в мача.

В класирането Манчестър Юнайтед остава на осмо място с 22 точки - на две точки от топ 4. Уест Хям пък взе ценна точка в битката за оцеляване, но остава на 18-то място с 12 точки - на два пункта зад Лийдс, който победи Челси. В следващия кръг Юнайтед гостува на Уулвърхямптън, а Уест Хям гостува на Брайтън.

Още: Манчестър Юнайтед и още 3 клуба от Висшата лига в битка за футболист на Диего Симеоне