Неизвестна бразилка детронира Тейлър Суифт: Коя е Луана Лопес Лара и защо е милиардерка?

Луана Лопес Лара, бивша бразилска танцьорка, на 29 години стана най-младият милиардер на планетата, постигнал успеха си сам. Тя постигна това като съосновател на Kalshi, регулирана платформа за прогнози, която току-що приключи кръг на финансиране в размер на 1 милиард долара, повишавайки оценката си до 11 милиарда долара. Това означава, че личният дял на Луана се е повишил до около 1,3 милиарда долара.

Kalshi is now worth $11 billion, making both its founders billionaires and Luana Lopes Lara the world’s youngest self-made woman billionaire. https://t.co/qZY5384ePW (Photo: Kalshi) pic.twitter.com/TaoFtk3oP1 — Forbes (@Forbes) December 2, 2025

Нейният възход не идва от наследство или шоубизнес, а от трансформация, която изглежда като излязла от филм: от балетни палци до лидер във финтех сектора. Скокът е толкова значителен, че дори измести Луси Гуо, съоснователка на Scale AI, която преди това държеше титлата на най-младия милионер, постигнал успех сам.

От Бразилия към света: ранните години на дисциплина и жертви

Източник: Luana Lopes Lara/Instagram

Луана е родена в Бразилия и животът ѝ от ранна възраст е белязан от изисквания. Тя е обучавана в престижната и взискателна школа на Большой театър в Бразилия, където учениците съчетават академични занятия сутрин с балетни уроци следобед и вечер. Тази рутина е формирала желязната дисциплина, която по-късно тя пренася в света на технологиите и бизнеса.

Въпреки физическите изисквания на балета, Луана се отличава и в учението. Насърчавана от родителите си – майка ѝ е учителка по математика, а баща ѝ – електроинженер, тя участва в различни олимпиади по природни науки: печели златен медал на бразилската олимпиада по астрономия и бронзов медал на олимпиадата по математика в Санта Катарина, според "Forbes".

От професионалния балет до аудиториите на MIT

След като завършва гимназия, тя работи като професионална танцьорка, дори в Австрия, преди да реши, че бъдещето ѝ е в технологиите. Тогава прави важен скок: премества се в САЩ, за да се запише в Масачузетския технологичен институт (MIT), където изучава компютърни науки, математика и инженерство.

Луана Лопес Лара и нейният партньор в Kalshi - Тарек Мансур, източник: Kalshi.com

През 2018 г., по време на следдипломното си обучение, тя среща Тарек Мансур, който става неин партньор и съосновател на Kalshi. По време на нощни разходки из финансовия квартал на Ню Йорк двамата замислят амбициозен проект: платформа, която да позволява на хората да инвестират и търгуват с резултатите от реални събития, от избори до спорт или поп култура.

Създаването на Kalshi и регулаторната битка

Превръщането на тази идея в реална компания е по-голямо предизвикателство. Първоначално няколко адвокатски кантори отказват да се включат поради регулаторни съображения. Двамата обаче не се плашат и с помощта на бивш служител на CFTC – американската агенция, която регулира фючърсните пазари, постигат нещо историческо: през 2020 г. получават федерално одобрение да оперират като определен договорно пазар.

Това разрешение е повратната точка. Платформата набира популярност особено по време на изборните периоди в Съединените щати, когато търсенето на пазари за прогнози нарасва експоненциално.

Състояние, изградено от нулата

Източник: Luana Lopes Lara/Instagram

Неотдавнашният кръг на финансиране на Kalshi в размер на 1 милиард долара изстреля оценката на компанията до 11 милиарда долара, утвърждавайки я като една от най-влиятелните стартиращи компании в сектора. Според докладите Луана притежава около 12% от акциите, което се равнява на приблизителна нетна стойност от 1,3 милиарда долара, пише "Marca".

Това постижение я прави най-младата самоизградила се милиардерка в света на едва 29 години, с бъдеще, което вече привлича вниманието на технологичния сектор, както и любопитството на широката общественост, тъй като може да се приеме, че е детронирала всеобщата любимка Тейлър Суифт.