Арман Бабикян: Протестът не е едноактна пиеса и как да не иде нахалост (ВИДЕО)

03 декември 2025, 19:30 часа 434 прочитания 0 коментара

Протестът не е едноактна пиеса. Това каза в предаването Студио Actualno един от организаторите на големите протести през 2020 г., един от тогавашното “Отровно трио“- Арман Бабикян, съучредител на гражданско сдружение “Ние идваме“, депутат в 45-ото НС, журналист, политически анализатор и пиар експерт. Той отговори на въпроса как протестната енергия да не отиде напразно и харата да се почувстват пак излъгани: “Със сигурност ако може да не се случва това, което миналия път се случи. Опитвам се да не се връщам толкова назад. Това, което трябва да се случи, въпреки, че е лесно да се каже отстрани, е политическите сили да не сбъркат. Имам предвид тези, които не са на власт. И да си въобразят, да не решат, че този протест е защото хората са много влюбени в тях.

Не режете платната с ножици

Едно, и второ: Да направят всичко възможно, за да хванат вятъра на протеста, в кавички, трябва да разтворят много широко платната. А не да ги нарежат с ножица, както миналите пъти.

И всеки да си се прибере вкъщи с някакъв пай от половин процент, от един процент и не знам си какво. И после да се чудят какво става.“

Вслушаха ли се този път в протеста? Първо беше срещу бюджета, после поискаха оставката на вътрешния министър, после – на цялото правителство.

“Слава Богу, да. Хората го поискаха, това е истината. Политическите сили не са готови за избори.

Протестът е процес

Протестът не е едноактна пиеса. Ние сме много щастливи, че тези протести се случиха. Като казвам “ние“ - хората, които вдигнаха бунта през 2020-а. Защото това показва, че гражданският рефлекс е буден.

Защото това означава, че хората се научиха да протестират и за по-мънички неща. На пръв поглед по-мънички. За дупки на асфалта, за мантинели, които убиват. За младите лекари, които си търсят правата, слава Богу.

За десетки, десетки, десетки малки протести, които минават ей така, през новините на бегом. Хората се научиха и протестират, това е прекрасно. Това е гражданска реакция, тя работи при демокрацията.

И не е едноактна пиеса, това е процес. Хората трябва да имат навика да го правят. И затова бяхме много щастливи, и затова бяхме на големия протест. Всички ние. И се радваме, че се случва.“

Арман Бабикян каза какви са приликите с протестите през 2020 г. и коментира вандалските прояви от последния изблик на недоволство. Още – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
