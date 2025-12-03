Арман Бабикян: Протестът не е едноактна пиеса и как да не иде нахалост (ВИДЕО)

Протестът не е едноактна пиеса. Това каза в предаването Студио Actualno един от организаторите на големите протести през 2020 г., един от тогавашното “Отровно трио“- Арман Бабикян, съучредител на гражданско сдружение “Ние идваме“, депутат в 45-ото НС, журналист, политически анализатор и пиар експерт. Той отговори на въпроса как протестната енергия да не отиде напразно и харата да се почувстват пак излъгани: “Със сигурност ако може да не се случва това, което миналия път се случи. Опитвам се да не се връщам толкова назад. Това, което трябва да се случи, въпреки, че е лесно да се каже отстрани, е политическите сили да не сбъркат. Имам предвид тези, които не са на власт. И да си въобразят, да не решат, че този протест е защото хората са много влюбени в тях.

Не режете платната с ножици

Още: Парламентът позволи изтеглянето на "единствения възможен бюджет" за догодина

Едно, и второ: Да направят всичко възможно, за да хванат вятъра на протеста, в кавички, трябва да разтворят много широко платната. А не да ги нарежат с ножица, както миналите пъти.

И всеки да си се прибере вкъщи с някакъв пай от половин процент, от един процент и не знам си какво. И после да се чудят какво става.“

Снимка Actualno.com

Вслушаха ли се този път в протеста? Първо беше срещу бюджета, после поискаха оставката на вътрешния министър, после – на цялото правителство.

Още: "Ще се съобразим с исканията на площада!": Борисов с видео за младите протестиращи в Инстаграм и нито дума за оставка

“Слава Богу, да. Хората го поискаха, това е истината. Политическите сили не са готови за избори.

Протестът е процес

Протестът не е едноактна пиеса. Ние сме много щастливи, че тези протести се случиха. Като казвам “ние“ - хората, които вдигнаха бунта през 2020-а. Защото това показва, че гражданският рефлекс е буден.

Защото това означава, че хората се научиха да протестират и за по-мънички неща. На пръв поглед по-мънички. За дупки на асфалта, за мантинели, които убиват. За младите лекари, които си търсят правата, слава Богу.

Още: Така няма да стане: Gen Z са чудесни, но кочината е дебелокожа

За десетки, десетки, десетки малки протести, които минават ей така, през новините на бегом. Хората се научиха и протестират, това е прекрасно. Това е гражданска реакция, тя работи при демокрацията.

И не е едноактна пиеса, това е процес. Хората трябва да имат навика да го правят. И затова бяхме много щастливи, и затова бяхме на големия протест. Всички ние. И се радваме, че се случва.“

Още: Нова версия за задържания с 30 000 лв. мъж на протеста: Подвежда ли СДВР обществеността?

Арман Бабикян каза какви са приликите с протестите през 2020 г. и коментира вандалските прояви от последния изблик на недоволство. Още – във видеоматериала.