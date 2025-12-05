"Последно сбогом": Индийци погребаха обичаната си кола (ВИДЕО)

Семейство в Индия проведе погребение на своята обичана кола, която притежавало от 12 години.
A family in India held a funeral for their beloved car, which they had owned for 12 years— NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025
The farewell ceremony took place in Amreli district in the Indian state of Gujarat, with around 1,500 people attending, including religious figures and spiritual leaders, The Times of India… pic.twitter.com/ASpnlckTLB
Прощалната церемония се състоя в окръг Амрели в индийската щат Гуджарат, като присъстваха около 1500 души, включително религиозни фигури и духовни лидери, съобщава The Times of India.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.