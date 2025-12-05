Любопитно:

"Последно сбогом": Индийци погребаха обичаната си кола (ВИДЕО)

05 декември 2025, 01:20 часа 196 прочитания 0 коментара
Семейство в Индия проведе погребение на своята обичана кола, която притежавало от 12 години.

Прощалната церемония се състоя в окръг Амрели в индийската щат Гуджарат, като присъстваха около 1500 души, включително религиозни фигури и духовни лидери, съобщава The Times of India.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Индия кола автомобил Погребение
