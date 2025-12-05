Заради войната: Украйна е изправена пред демографска катастрофа

След почти четири години от пълномащабната война населението на Украйна е намаляло от предвоенните 42 милиона на по-малко от 36 милиона. И това са само официалните оценки. Според правителствените прогнози, ако тенденцията не се промени, населението ще спадне до 29 милиона към 2040 г. и до около 25 милиона към 2051 г.

Мащабът на емиграцията влошава още повече проблема. Според Центъра за икономическа стратегия, около 5,2 милиона души, които са напуснали след нахлуването, не са се върнали, като повечето са се установили в страни от ЕС. Според правителствени оценки средната продължителност на живота на мъжете в Украйна е спаднала от 65,2 години преди войната до 57,3 години през 2024 г. При жените тази цифра е спаднала от 74,4 на 70,9 години.

Тревожна тенденция

Украйна ще се нуждае от милиони хора, за да възстанови разбитата си икономика, казват експерти и политици, и за да може да се защити в следвоенното бъдеще, ако Москва атакува отново, както много украинци се опасяват, че ще стане. Правителството в Киев се опита да се справи с кризата миналата година, когато очерта демографска стратегия до 2040 г. В документа се предупреждава, че Украйна ще се сблъска с дефицит от 4,5 милиона работници през следващото десетилетие. Секторите, които ще имат най-голяма нужда от работна ръка, са строителството, технологиите и административните услуги.

Стратегията се фокусира върху спирането на по-нататъшната емиграция и привличането на украинците от чужбина, включително чрез подобряване на жилищните условия, инфраструктурата и образованието, както и привличане на имигранти от други страни, ако работните места останат незаети. Властите оценяват, че тези мерки биха могли да увеличат населението до 34 милиона души до 2040 г., но също така предупреждават, че то може да спадне до 29 милиона души дотогава, ако настоящата динамика се запази.

