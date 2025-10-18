Всяка къща трябва да има това растение амулет: Иска малко грижа, а носи пари и късмет

Това е едно от малкото растения, които фън шуй счита за желани в дадено пространство, защото е като домашен амулет. То е щастливо растение, което не се нуждае от специална поддръжка.

Китайското парично растение или китайски долар (Pilea peperomioides) получава името си от дисковидните си листа, които приличат на тъмнозелени монети. Ако обмисляте да го добавите към зелената си колекция, не чакайте. Според фън шуй, трябва да го имате, за да сте здрави и щастливи.

Пилея пеперомиоидес или китайско парично растение

Пилея пеперомиоидес е растение, което много хора имат в домовете си, но не са наясно с неговите свойства и символика. По-известно с името китайски долар, според фън шуй, то носи късмет и изобилие в дома, където се отглежда , а кръглите му листа на дълги стъбла наподобяват монети.

Произхождаща от скалистите райони на южен Китай, Pilea peperomioides има различни други имена, включително растение „палачинка“ и дори растение „НЛО“, поради кръглите си листа.

Хората избират това растение заради необичайните му кръгли листа, а във фън шуй то се смята и за щастливо растение, което привлича богатство.

Растението е достъпно, отглеждането му на закрито е лесно.

Притеснения относно китайския долар

След като сте намерили слънчево място за вашето растение, ето как експертите препоръчват да се грижите за него, за да процъфтява.

Вода: Това растение се развива най-добре, когато се полива рядко, така че изчакайте почвата да изсъхне, преди да полеете. Растението е издръжливо, устойчиво и се държи като сукулент. Правилно полятото растение ще бъде изправено с плоски, лъскави листа. Експертите винаги съветват, че няма да сбъркате с малко по-малко вода, отколкото да прекалите.

Слънчева светлина: Това растение предпочита да бъде поставено на светло място, но не получава пряка слънчева светлина през по-голямата част от деня. Важно е да се осигури достатъчно въздух на растението. Най-подходяща е сутрешната слънчева светлина и непряката следобедна слънчева светлина. За тези, които живеят в северното полукълбо, поставянето на растението близо до прозорец с източно изложение ще бъде добър избор.

Почва: Рохкава, добре дренирана

И това е всичко, достатъчно е за щастието на това щастливо растение.

Като растение, което внася положителна енергия в дома, премахва отрицателната енергия, привлича пари, благополучие и щастие. В азиатските страни тези растения са чудесен подарък, а някои се предават от поколение на поколение.