Скромен Бала застана категорично зад решенията на Веласкес и коментира сравненията с Уелтън

Атакуващият полузащитник на Левски Евертон Бала наниза две попадения за своя тим срещу Спартак Варна при успеха в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. С представянето си бразилецът заслужи приза за Играч на мача. В интервю пред Diema Sport Куршума показа скромност и заяви, че няма как да бъде сравняван с Уелтън заради следата, която бившата звезда на столичния гранд е оставила на "Герена". Бала застана плътно зад решенията на старши треньора Хулио Веласкес.

Бала повтори думи на Веласкес за титулярите в даден мач

"Със сигурност беше нужно. В този тип мачове показваме наистина, че сме голям отбор, защото когато не можеш да демонстрираш качества, трябва да покажеш характер. Показахме освен добра игра с топката, че сме готови да се сбием, да се борим, да играем здраво. Това е още един голям мач за целия отбор и аз съм много щастлив", започна Евертон след победата на Левски над Спартак Варна.

"Случва се. Всеки мач искаме, но не всеки мач може да побеждаваш. Дойдохме тук за трите точки. Благодаря на феновете за подкрепата. Моето мнение е, че всички играчи са готови да вземат участие в мача. Оттам насетне решението е на треньора, каквото той е решил, значи е най-доброто. Тренираме добре и даваме всичко от себе си. Никой не е искал да загубим, но се случва. Аз имам увереност както в целия отбор, така и в треньорските решения", каза още бразилецът.

"Не може да има такива сравнения. Не можем да говорим за Уелтон, предвид името, което е направил тук, и следата, която е оставил. Аз съм много щастлив, че и аз изграждам име. Мисля, че като цяло всичко е добре за Левски", добави Евертон Бала.

