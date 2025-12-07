Веласкес с философски отговор за загубата от Славия и лаконичен за тактиката при смените

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след успеха на "сините" над Спартак Варна в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът отговори философски на въпрос за броя промени срещу Славия. Според испанеца най-големият проблем в този спорт и живота е да си мислиш, че винаги ще победиш. Репортерът акцентира, че Веласкес всеки мач прави по пет промени, на което получи отговор: „Нищо, възползваме се от правилата на играта!“.

„Имаме страхотна група от играчи на човешко и професионално ниво. Изиграхме супер интелигентен мач от първата минута. Беше много трудно да задържаме топката и отборът показа дисциплина, търпение. Когато отборът губеше топката, показахме отношение, за да си я върнем. Оттук насетне мачът се проведе, както искахме. Вторият и третият гол дойдоха в удобни моменти и много ни помогнаха, донесоха спокойствие“, заяви Веласкес след победата на Левски над Спартак Варна.

„Отборът показа мъдрост и зрялост. Най-големият проблем в този спорт и живота е да си мислиш, че винаги ще победиш. Едно е да се бориш винаги за победа, но винаги трябва да си уравновесен при загуби и равенства. Имаме зрял отбор и зрял колектив. Затова много пъти съм казвал, че съм горд от футболистите, с които разполагам“, добави испанецът.

„Нямам какво да кажа по този въпрос“, лаконично отговори Хулио Веласкес на въпрос за промените за мача със Спартак Варна спрямо този срещу Славия. „Нищо, възползваме се от правилата на играта“, бе отговорът на испанеца за петте промени, които много често прави. „Подготвяме се отговорно за мача. Уважаваме съперника. Ще се опитаме да победим и да преминем в следващия кръг. Трябва да проявим скромност и да сме напълно концентрирани“, завърши Хулио Веласкес.

