Запомнете ги: Най-важните дати през 2026 г. за любовта, парите и кариерата

2026 година обещава да бъде пълна с промени във всички области на живота. В астрологичен аспект се открояват ключови дати, които особено засягат финансите, кариерата и личните отношения. Планирането на важни събития през тези периоди увеличава шансовете за успех и стабилност, а също така помага да се избегнат ненужни грешки.

Февруари - романтика и интуиция

Особено силни дни за личния ви живот са 17 и 18 февруари. През този период можете да развивате взаимоотношения и да се доверявате на интуицията си, която ви помага да вземате важни решения относно любовта и финансите.

Март - Ретрограден Меркурий

Меркурий е ретрограден от 26 февруари до 20 март, така че трябва да проверите документи, споразумения и финансови планове. Това е и време да обърнете внимание на комуникацията във взаимоотношенията и да избягвате прибързани решения.

Април - нови възможности

От 26 април, Уран в Близнаци открива нови възможности в работата, финансите и творческите начинания. Това е подходящ момент за стартиране на бизнес, смяна на работа или прилагане на нетрадиционни решения.

Май - стабилност и хармония

6, 13, 23 и 31 май са благоприятни за романтика, годеж и укрепване на връзките. Това е и време за стабилни финансови решения.

Юни-юли - преглед на плановете

Ретроградният Меркурий от 29 юни до 23 юли изисква предпазливост във финансите и работата. Връщането към стари проекти може да бъде много печелившо, ако проверите всичко внимателно.

Август - затъмнения и вътрешни промени

12 и 28 август са дни на слънчеви и лунни затъмнения, които могат да повлияят на емоциите, финансите и взаимоотношенията. Важно е да планирате внимателно действията си и да се вслушвате в интуицията си.

Октомври-ноември - ретроградна Венера

От 3 октомври до 13 ноември, ретроградната Венера призовава за преосмисляне на финансовите решения и взаимоотношения. Това е време за анализ и коригиране на стари споразумения, а не за нови начала.

Декември - край на годината и обобщаване

5 и 21 декември се считат за ключови дни за изпълнение на задачи, сключване на сделки и анализ на изминалата година. Това е благоприятен период за финансово планиране за предстоящата година и равносметка на взаимоотношенията. Важно е да се завършат стари проекти и да се избягват рискови решения, тъй като енергията на тези дни насърчава стабилността и хармонията.

