Високите сметки за ток: Само 1 от 8000 жалби е приета за основателна

04 март 2026, 8:25 часа 159 прочитания 0 коментара
Комисията за защита на потребителите (КЗП) има получени сигнали за високите сметки за ток. Към момента данните са предоставени от електоразпределителните дружества и подадените жалби в тях са около 8000 в ЕРП-тата. Голяма част от жалбите са разгледани и само една жалба е удовлетворена и приета за основателна, коментира председателят на КЗП Александър Колячев в студиото на bTV. Още: Шокови сметки за ток и по-скъпа вода: Кабинетът готви спешни мерки

Как ще бъдат защитени хората?

Снимка: БГНЕС

По думите му потребителите в този регулиран енергиен сектор, трябва да бъде осигурен най-висок стандарт за защита. Има планирани срещу с омбудсмана по темата, както и за ВиК холдинга, уточни Александър Колячев. 

Той призова и потребителите да осигурят така, че никой злонамерено да манипулира електромера и реалното потребление да отговаря на реално фактурираното потребление. "Чакаме да видим какво ще направи и КЕВР", подчерта Колячев. 

От думите му стана ясно, че проверките продължават. Все още не е ясно дали ще бъдат налагани глоби на ЕРП-тата. "Ако токът не е със същото качество, което е обявено, може да бъде вкаран като елемент и предпоставка за налагане на глоби", уточни Александър Колячев за налагане на глоби за високите сметки за ток. 

Той се закани, че ако трябва КЗП ще влезе в електроразпределителните дружества. 

Александър Колячев определи като "антисистемни" приказките и твърденията да не се плащат високите сметки за ток. 

Той призова и медиите да поканят ЕРП-тата да седнат и да започнат да отговарят на въпросите на журналистите за високите сметки за ток. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
КЗП надписани сметки за ток цена на тока КЕВР сметки за ток
