"Ситуацията е мъглява и неясна": Журналист с прогноза какво ще се случи в Иран

Ние не знаем как и защо започна войната в Иран. Не знаем и крайната цел. Ситуацията е мъглява и неясна. Самият Доналд Тръмп казва неясни неща. Но той така подхожда, оставяйки си всички врати отворени. Най-вероятно ще избере врата три или седем и ще каже: „Ето, ние постигнахме целите си“. Например за ядрената им програма. Това мнение изрази журналистът Петър Карабоев.

Най-страшният сценарии според него е кървава гражданска война. „Най-вероятно Тръмп ще се оттегли. Той не е любител на дълги военни операции и ще каже, че е постигнал някаква победа“, смята той.

Относно смяната на режима в Иран, журналистът каза, че който и да дойде на власт, той идва с „червена точка на челото“, с което може да се контролира.

Попитан защо точно сега става тази война, той отговори, че отговорите и възможностите са много. „Проблемът е, че не може да се постигне мир. Смяна на режима се превърна в мръсна дума“.

Карабоев каза, че иранският режим е притиснат до стената. „Те убиха 35 000 души от техните и казват: „Убихме хиляди от нашите, ще убием хиляди други“. Интересът на Европа е колкото се може по-бързо да спрат сраженията. И да се намери път към дипломацията“, категоричен бе той.

Относно затварянето на Ормузкия проток той каза, че САЩ могат да ескортират кораби, но е достатъчно 3 или 5 танкера да бъдат взривени и всички ще се уплашат.