Дълбоките цели зад войната в Иран: Анализ на Явор Сидеров

"Режимът в Иран няма да бъде сменен само с бомбардировки". Думите са на журналиста Явор Сидеров, който говори в сутрешния блок на БНТ по най-горещата тема от последните дни - войната в Иран. Според Сидеров, войната ще продължи, докато американският президент Доналд Тръмп не счете, че каквото е трябвало да бъде постигнато, е постигнато. "Само с бомбардировки няма да се постигне", подчерта той. Но не изключи да има и сухопътна операция, защото "нищо не трябва да бъде изключвано в тази ситуация".

Сидеров подчерта, че изглежда Иран добре е децентрализирал структурата си на власт, много центрове могат сами да вземат решения и това прави цялата "постройка" силна. А срещу сухопътна операция в САЩ вече се заражда силна опозиция и тя ще е по-силна, смята журналистът.

"Въпреки санкциите, въпреки вътрешната опозиция, Иран е силна страна", подчерта той и посочи, че всъщност няма единно силна опозиция на сегашния режим. Сидеров прогнозира, че е възможно иранците да се мобилизират по силата на национализма.

Регионалните и глобалните играчи

Сидеров посочи и, че Турция и Египет все още не са въвлечени във войната, а целта на Иран е да я разшири максимално. Но Турция е категорично против войната, макар че турският външен министър Хакан Фидан коментира на 3 март, че изглежда Техеран прави стратегическа грешка именно като изнася война до всичките си арабски съседи и почти целия Близък изток.

И още - нито Русия, нито Китай се оказаха много добри съюзници на Иран. "Мисля, че големият губещ от всичко това е Китай", каза Явор Сидеров - защото рязко се съкратяват източниците на петрол за Поднебесната империя, остава им само Русия като сигурна дестинация след като и Венецуела падна. Не може да се отхвърли вариант цялата война в Иран да е и част от геополитическата стратегия на САЩ за сдържане на Китай, каза още той.

"Всичко това прилича на един много голям хаос", смята Сидеров, според когото да, премахнати са много влиятелни фигури в Иран, но ако е имало цел за консолидация на Близкия изток, тя е безкрайно далеч.

