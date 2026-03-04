Скок на цената на природния газ и на горивата: Енергиен експерт с мрачна прогноза

Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров заяви, че ще има увеличаване на цената на горивата вследствие на войната в Иран. Всичко зависи от това колко време ще бъде блокиран Ормузкият проток, коментира той в студиото на bTV. В следващите няколко дни цената на газа ще се успокои, но Европа се намира в тежка ситуация, защото ще трябва да внася огромни количества горива, добави Владимиров. Още:Тръмп обяви мерки за защита на петрола през Ормузкия проток, Иран се закани: 200 долара за барел (ВИДЕО)

С колко ще скочат горивата?

Снимка: БГНЕС

Той смята, че от 1 май може да се очаква по-сериозно поскъпване на цената на прирозния газ - с над 50%

Като изтъкна, че и от другата седмица може да се види на колонките по бензиностанциите скок на горивата с 10-15 цента.

Според енергийния експерт от ЦИД това, което ще се види впоследствие е, че и цената на електроенергията ще се повиши. "Не трябва хората да се паникьосват, защото за гражданите няма голям ефект", по думите на Мартин Владимиров.

Той призна, че все пак причината за по-високата цена на електроенергията е заради студената зима.

"Зимата беше по-студена и е нормално, когато потреблението е по-високо, да има и по-висока цена на тока. Българинът като цяло не обича да плаща по-високи сметки за ток. Без инвестиция в подобряване на енергийната ефективност и когато температурите спаднат драстично, може да скочи с много десетки проценти, което хората не го усещат", коментира Мартин Владимиров.

