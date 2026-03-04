Ракети и дронове: Отслабва ли Иран като възможности да вреди - интересни числа

Иран определено намалява използването на балистични ракети за обстрел в Близкия изток - това сочат обобщени от специализираното издание De Re Militari данни от съобщения на израелската армия (ЦАХАЛ), министерството на отбраната на ОАЕ и отворени източници на информация. Не така обаче стоят нещата по отношение на далекобойните дронове, които показаха отдавна във войната в Украйна какъв бич са.

Числата специално за балистичните ракети, изстреляни от Иран по цели в Близкия изток:

Ден 1 (28 февруари): 350 балистични ракети

Ден 2 (1 март): 175

Ден 3 (2 март): 120

Ден 4 (3 март): 50

Причината за това намаление - бързото унищожение на ракетни установки от американските и израелските въздушни удари. Далекобойните дронове обаче са по-евтини, има повече от тях (хиляди в складовете) и е по-трудно да бъдат унищожени в краткосрочен план.

Night in the Middle East: strikes on Tehran, Israel–Lebanon clashes, IRGC attacks



Overnight, U.S. B-2 stealth bombers carried out strikes on targets in central Tehran — reportedly command facilities of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). The video reportedly shows the… pic.twitter.com/YaiPuPSmqv — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

Броят на изстреляните безпилотни летателни апарати остава без значителни промени. Запазва се устойчиво високо ниво на активност - през първите 48 часа от новата война с Иран са регистрирани над 1150 дронове, изстреляни по различни цели (например, 541 само в ОАЕ в ранния етап), а към днешна дата общият им брой достигна над 812 в ОАЕ, като на 2-3 март вълните от атаки с дронове "Шахед" продължиха. Интересен факт за "Шахед" - според главнокомандващия на украинската армия генерал Олександър Сирски, в Киев и околностите му през февруари дронове-прехващачи са свалили 70% от изстреляните от Русия дронове клас "Шахед". През февруари украинските дронове-прехващачи са извършили около 6300 бойни полета, унищожавайки над 1500 руски безпилотни летателни апарати от различни типове.

