Цената на петрола пое в нова посока заради Иран

12 януари 2026, 10:01 часа 263 прочитания 0 коментара
Цената на петрола отбеляза леко повишение на фона на ескалиращите протести в Иран, които породиха опасения за доставките от страната – член на ОПЕК, докато перспективите за възобновяване на износа от Венецуела и очакванията за свръхпредлагане на световния пазар през годината ограничиха ръста, предаде Ройтерс. Гражданските вълнения в Иран са отнели живота на над 500 души, съобщи правозащитна организация в неделя.

Фючърсите на петрола от сорта Брент поскъпнаха с 18 цента, или 0,28 на сто, до 63,50 долара за барел тази сутрин.

Цената на американския лек суров петрол се повиши с 15 цента, или 0,27 на сто, до 59,28 долара за барел.

Въпреки ръста през последните дни пазарът все още подценява геополитическия риск от по-широк конфликт в Иран, който би могъл да засегне доставките през Ормузкия проток, заяви Саул Кавоник, ръководител на енергийните проучвания в MST Marquee.

"Пазарът казва: Покажете ми реално прекъсване на доставките, преди да реагирам съществено“, коментира той.

Анализатори от ANZ посочват в пазарна бележка, че има призиви работници в петролната индустрия да прекратят работа на фона на протестите.

"Ситуацията поставя под риск износа на най-малко 1,9 милиона барела петрол дневно“, отбелязват анализаторите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е предупреждавал, че Вашингтон може да се намеси, ако срещу протестиращите бъде използвана сила. Очаква се той да се срещне с висши съветници във вторник, за да обсъдят възможните действия по отношение на Иран, съобщи американски представител пред Ройтерс.

В същото време пазарите отчитат и вероятността Венецуела да възобнови износа на петрол след свалянето на президента Николас Мадуро. Миналата седмица Тръмп заяви, че властите в Каракас са готови да предадат на САЩ до 50 милиона барела санкциониран петрол.

Това е предизвикало надпревара между търговците на суровини за осигуряване на танкери и организиране на безопасен транспорт от венецуелските пристанища, които са в лошо състояние, посочват четири източника, запознати с операциите. Международната търговска компания Trafigura е заявила на среща в Белия дом в петък, че първият ѝ кораб се очаква да бъде натоварен още през следващата седмица.

Според Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova, цените на петрола вероятно ще останат в ограничен диапазон, освен ако не се наблюдава ясно възстановяване на търсенето или значително прекъсване на доставките. Тя допълни, че с навлизането в 2026 г. фючърсните пазари все по-силно отразяват сценарий на свръхпредлагане.

Междувременно инвеститорите следят и потенциалните прекъсвания на доставките от Русия на фона на продължаващите украински атаки срещу руски енергийни съоръжения и възможността за по-строги санкции от страна на САЩ срещу руската енергийна индустрия.

 

Пламен Иванов
