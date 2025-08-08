Войната в Украйна:

Даден е официален старт на строежа на първата АЕЦ в Казахстан съвместно с Русия (СНИМКИ)

08 август 2025, 14:53 часа 245 прочитания 0 коментара
Край село Улкен в Алматинска област в Казахстан бе дадено официалното начало на изграждането на първата атомна електроцентрала в страната. В присъствието на генералния директор на руската държавната корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов и председателя на Агенцията за атомна енергия на Република Казахстан Алмасадам Саткалиев, специалистите от „Росатом“ започнаха първото проучвателно сондиране и вземане на проби от почвата. Общо в рамките на този етап от проучвателните работи ще бъдат направени не по-малко от 50 сондажа с дълбочина от 30 до 120 метра.

В хода на този етап ще се извърши комплексно проучване на геоложките, сеизмичните, хидрологичните и екологичните характеристики на терена, въз основа на които ще бъде взето окончателното решение за разположението на централата.

„Този проект е стратегически избор на Казахстан, двигател на дългосрочния икономически растеж на региона и страната като цяло“, каза председателят на Агенцията за атомна енергия на Република Казахстан Алмасадам Саткалиев.

Според него проектът се осъществява при широка обществена подкрепа. Така миналата година над 70% от населението на страната е подкрепило инициативата на национален референдум.  

„Общият обем на инвестициите в проекта е около 14-15 млрд. долара. Допълнително един милиард ще бъдат насочени за строителството на социални обекти и съвременна инфраструктура“, заяви Саткалиев.

Снимка: преслужба Икона комюникейшънс

В основата на бъдещата централа са съвременните реактори ВВЭР-1200 от поколение III+. Тази технология отговаря на най-строгите международни изисквания за безопасност и вече се използва успешно в действащи и строящи се обекти в Русия, Беларус, Турция, Бангладеш, Египет и Китай. Срокът на експлоатация на реактора е 60 години с възможност за удължаване с още 20 години.

Според казахстанската Агенция по атомна енергетика бъдещата казахстанска централа ще бъде построена по аналог на Нововоронежката АЕЦ. 

Планира се строителството на първата АЕЦ в Казахстан да приключи към 2035-2036 г.

Елена Страхилова
