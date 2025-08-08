Веолия Сълюшънс и The Mall София в ключово партньорство за интелигентно управление

Само няколко месеца, след като пое поддръжката на столичното летище „Васил Левски“, „Веолия Сълюшънс България” ЕАД става партньор и на един от най-големите търговски центрове в София - The Mall. От началото на август 2025 г. екипът на “Веолия” поема техническото управление на сградата - отопление, вентилация, климатичните инсталации, ефективното управление на електро оборудването, вътрешните ВиК мрежи, пожароизвестяването и пожарогасенето, както и други технически съоръжения.

„Компанията ни е сред водещите в предоставянето на българския пазар на така наречените технически (hard) фасилити мениджмънт услуги за сгради и индустриални предприятия, услуги за енергийна ефективност и ВиК. На територията на България имаме сключени договори с над 300 търговски обекта - офис сгради, молове, търговски вериги, логистични и административни центрове, резиденшъл паркове (затворени жилищни комплекси) и индустриални зони. За София The Mall е третият голям затворен търговски център, който поемаме с амбицията да постигнем максимален комфорт за посетителите и най-ефективно управление”, уточнява Александър Рангелов, директор „Бизнес развитие” във „Веолия Сълюшънс България” ЕАД.

"The Mall е лидер в устойчивото търговско развитие с над 9 милиона посетители годишно. Освен, че се развиваме динамично, комплексът ни отдадено следва своята визия за устойчивост и ограничаване на въглеродния отпечатък. Как правим това? Като изпълняваме всички екологични норми и прилагаме добрите световни практики в управлението на ресурсите с важни стъпки като например: цялостна подмяна на осветлението с LED системи, инсталиране на ново поколение водомери за точно следене на водната консумация в целия търговски комплекс, интелигентна система за почистване в санитарните помещения с минимално количество вода и много други. В резултат на тези усилия получихме и престижен сертификат по международната система BREEAM с оценка "Много добър" (69,3%) за екологично и отговорно управление в сектора“, допълва Димитър Кехайов, управител на The Mall.

Различни сгради и обекти - обща цел

Комфорт за всички посетители срещу оптимално изразходвани финансови и енергийни ресурси е основната формула на “умното” управление.

„Това означава прохлада през лятото, топлина през зимата, достатъчно светлина и кислород в едно голямо затворено пространство, добре работещи ВиК инсталации, и още - минимално потребление на енергия и вода, сигурност за посетителите и в същото време оптимизирани разходи за собственика“, пояснява Александър Рангелов. Добрата новина е, че в България все повече притежатели на големи търговски центрове като The Mall, както и индустриални обекти, споделят необходимостта и ползата от този подход. Това се вижда дори и в дребни детайли като оборудвани “умни”, спестяващи ресурси уреди за вода, например. Подобно партньорство и споделено екологично мислене е сигурна стъпка към едно нискоемисионно и „зелено“ бъдеще за обществото.

Бързите реакции са ключови за ефективното управление

Това, което остава скрито зад примамливите витрини в мола, е динамичното управление на сградата в сервизните коридори. Всяка промяна във външната температура изисква реакция в реално време. Същото е и с потреблението на ток, вода и осветление, споделят специалисти от техническия екип на „Веолия“. „И, ако никой не ни забележи, значи сме си свършили добре работата“, допълва Севдар Арабаджиев, директор “Оперативни дейности”.

Неговите екипи се справят в доста динамични ситуации, благодарение на опита и инструментите за анализ, с които „Веолия“ разполага. В помощ на бързите реакции компанията непрекъснато разработва иновативни и подобрява съществуващите си технологии, някои от тях базирани на изкуствения интелект, като например Hubgrade - интегрираната система на „Веолия“ за мониторинг. „Виждаш на екрана си в реално време потреблението на всички ресурси и при всяко отклонение получаваш сигнал за реакция. На база на всички тези данни можеш да направиш анализ и да предвидиш подобрение на дейностите, да направиш препоръка на собственика. Така може да се постигне максимална ефективност – енергийна, екологична и икономическа. Например в една подобна сграда чрез Hubgrade може да се постигне до 25% икономия от годишния енергиен разход“, обяснява още Арабаджиев.