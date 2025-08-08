Мед на нормални цени в еврозоната: Говорят дългогодишни пчелари

Цената на повечето видове мед вече е леко увеличена средно с 2-3 лева, но пчеларите не предвиждат тя да нарасне при влизането в еврозоната. Те обаче отговарят само за цената на производител, но не и за тази при търговците на дребно. "Ще продаваме на нормални цени. Няма да вдигаме цените на пчелните продукти и респективно на странджанския манов мед, затова че сме влезли в еврозоната. Ще ги вдигнем с малко сега, поради това, че годината е бедствена", каза дългогодишният пчелар и производител на манов мед Манол Тодоров пред Actualno.com в контекста на ниските добиви в Странджа.

От думите му стана ясно, че в момента мановият мед е 26 лева/ килограм, но цената му съвсем скоро ще бъде повишена заради големите загуби в Странджа с 2-3 лева., докато в еврозоната - ако мановият мед струва 28 лева/ килограм - ще бъде около 14 евро.

"Мислили сме примерно 18 лвева/килограм за монофлорен акациев мед в евро би трябвало да означава 9 евро. Ако е нечетно число - ще се затрудним при оформянате но цената в евро, затова цените ни в лева трябва да бъдат четни и делейки на две да се получи цената в евро", коментира пред Actualno.com от своя страна инж. Михаил Михайлов, председател на Съюз на българските пчелари и на Обединен български пчеларски съюз.

Той сподели и за други затруднения сред пчеларите, като обърна внимание, че си задава въпроса как трябва да обозначи цените на бурканите с мед и другите изделия с пчелни продукти другия месец, когато на 15 септември в центъра на София ще има голямото есенно пчеларско изложение.

Бедствието в Странджа

Реколтата от манов мед през 2025 година е в пъти по-малка спрямо предишните години, оплака се Манол Тодоров, който е и дългогодишен организатор на Фестивала на Странджанския манов мед и странджанския пчелен прашец в Царево.

От думите му стана ясно, че до момента се удържат цените на мановия пчелен мед, но след изложението, което продължава до 10 август - цените ще тръгнат малко нагоре.

"Повече от 53 години съм сред пчелите - това, което тази година се случи в Странджа - никога не е било", каза той. По думите му в определени пчелини е имало добри добиви от порядъка на 15-16 кг мед, но в голяма част от пчелините добивите са близко до нулата и по-скоро нула. Според него тези загуби ще се отразят тежко на пчеларите.

Дългогодишният пчелар си обяснява липсата на добиви на манов мед със снега и поледицата в началото на месец април, които са довели до измръзването на цветовете на дъба, а от там не е могла да се получи така наречената мана, от която пчелите правят манов мед. Липсвала е и така наречената от пчеларите букова мана.

На следващо място много високите температури през лятото в Странджа и липсата на влага също са допринесли за липсата на мана.

"До Гергьовден по принцип трябва да се появяват колонии от листни въшки, след което те бързо се размножават и идва маната 14-15 юни. Тази година тези колонии листни въшки не се появиха", добави още Тодоров и отчете, че това също е подсказало, че нещо няма да е наред.

Той е категоричен, че въпреки лошата реколта, няма опция мановият мед да изчезне като цяло.

Снимка: iStock

Пчеларите от Странджа регистрират още едно защитено наименование

Манол Тодоров обяви, че пчеларите работят за регистрацията на още един пчелен продукт. „Това ще бъде защитено наименование за произход "Странджански цветен пчелен прашец". Работи се активно, не може да се ангажираме със срок, но рано или късно това ще се случи", каза още Тодоров.

Припомняме, че през 2019 година уникалното природно наследство, свързано със Странджанския манов мед, бе признато от ЕС, когато наименованието на продукта бе регистрирано като защитено наименование за произход (ЗНП).