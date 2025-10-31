Икономист: Най-големият риск за Бюджет 2026 е свързан с „Лукойл“

Най-сериозният риск пред държавния бюджет за следващата година идва от ситуацията около „Лукойл“. Това обяви в предаването „Лице в лице“ икономистът Красен Станчев. Според него политическите решения и санкциите срещу компанията могат да доведат до сериозни финансови последици за страната. Икономистът припомни, че основният фокус беше върху това, че „Лукойл“ не плаща данък печалба, който е около 100 млн. евро годишно – не толкова значителна сума.

По думите му по-важното е, че всички останали вноски на компанията – ДДС, акцизи, данъци върху продажби на горива и осигуровки на работещите – носят около 1 млрд. евро годишно в бюджета.

Станчев подчерта, че евентуално спиране на операциите на „Лукойл“ в България би довело до тежък недостиг на приходи и би затруднило изпълнението на заложените бюджетни цели. „Ако тези пари липсват, нито една сметка няма да излезе и обещанията на правителството за балансиран бюджет ще станат неизпълними“, каза икономистът.

Според него правителството е имало възможност да последва примера на Германия, която е поставила ясни условия пред купувачите на руски активи и е упражнила контрол върху финансовите транзакции. „В България това не беше направено – вероятно поради нерешителност, страх, мързел или очакване за избори“, допълни Станчев.

Икономистът посочи, че освен риска от „Лукойл“, бюджетът за 2026 г. ще бъде натоварен и от увеличаването на социалните вноски, което на практика представлява повишение на данъка върху труда. Той предупреди, че увеличаването на осигуровките ще стимулира сивата икономика и ще намали конкурентоспособността на коректно работещите работодатели.

По думите му по-добър подход би бил намаляване на данъците върху труда, за да се насърчи плащането на осигуровки, както и преминаване към естонски модел на корпоративно облагане – нулев данък върху реинвестираната печалба. „Всичко, което се реинвестира, трябва да се облага с 0%, защото това е инвестиция в бъдещи доходи“, подчерта Станчев.

