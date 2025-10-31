Парламентът спешно забрани износа на горива

Парламентът прие по спешност решение за забрана на износа на дизел и самолетно гориво от България към страните от Европейския съюз. Предложението бе внесено в четвъртък вечерта и само ден по-късно включено в дневния ред за гласуване. Според вносителите от управляващото мнозинство целта е да се предотвратят спекулативни практики и ръст в цените на горивата – сценарий, който вече се наблюдава в Сърбия. Предложението бе прието със 135 гласа "за", 4 "против" и 42 "въздържал се".

Решението идва дни след като САЩ наложиха санкции на руския петролен гигант "Лукойл", собственик на рафинерията в Бургас. Ако до 21 ноември не бъде сменена собствеността на предприятието, се очаква то да преустанови работа. Правителството уверява, че до края на годината страната разполага с достатъчни резерви и няма риск за вътрешния пазар на горива.

Припомняме, че вчера швейцарската компания Gunvor Group, основана от руския олигарх Генадий Тимченко и неговия шведски партньор, е направила на "Лукойл" предложение за покупка на компанията LUKOIL International GmbH, чрез която руският петролен гигант управлява своите задгранични активи, включително фирмата "Литаско", която е собственикът на "Нефтохим -Бургас". Още: "Лукойл" продава международните си активи на (не)очакван купувач

Мотивите

Основният мотив, посочен в решението за забрана на износа, е "националната сигурност". Депутатът Делян Добрев от ГЕРБ уточни, че контролът върху изпълнението на забраната ще бъде възложен на Националната агенция за приходите. Предвидени са и изключения, а мярката се определя като превантивна. Въпреки критиките от опозицията, Добрев отказа да представи конкретни данни, на които се основава опасението от спекула или поскъпване.

Народните представители Мартин Димитров и Асен Василев от ПП-ДБ напомниха, че мнозинството е отхвърлило искането парламентът да изслуша енергийния министър Жечо Станков и представители на службите за сигурност, за да се изясни ситуацията след американските санкции. "Трябва да има конкретни данни. Това много липсва", заяви Димитров. Още: Криза с горивата след Нова година и ръст на цените: Бивш министър на икономиката за съдбата на "Лукойл"

Василев постави въпроса дали Министерският съвет има официално становище, тъй като с решението на практика се забраняват вътреобщностни доставки и се нарушава принципът на единния европейски пазар. Отговор не последва, но Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" коментира, че "не е нужно непременно да се е случило нещо, за да се въведат ограничения", като подчерта, че мярката има превантивен характер.

Бившият финансов министър призна, че съществува проблем с горивата, но отказа конкретика, тъй като информацията е класифицирана. По думите му казусът е известен още от времето на кабинета на Николай Денков. "За самолетното гориво в страната има само един доставчик, а за дизела – почти един", уточни той и определи решението на управляващите като "разумна мярка при определени условия, за които не знаем дали са налице, защото правителството не дойде да обясни".