Липса на горива в България: Сигнал за база на "Лукойл"

Освен скок в цените на горивата, вече се появяват и пъви сигнали за пеоблеми в логистиката. "В базата на "Лукойл" в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставките към малките бензиностанции", каза председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов в ефира на Нова телевизия.

Търговецът обясни, че хората, които имат финансовата възможност, вече са започнали да се презапасяват. "Зареждат по-големи количества. Онези, които нямат пари обаче, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден", каза той.

Николов обясни, че напрежението се усеща, макар хората все още да не го показват явно. "Чувстваме го, защото сме в постоянен контакт с клиентите. В рамките на по-малко от две седмици цените се повишиха с повече от 20-25%", поясни той.

Според него евентуалните държавни компенсации биха помогнали само на най-бедните, но няма да спрат верижното поскъпване на транспортните услуги и производството на стоки.