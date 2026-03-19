Скъпото гориво тласка таксиметровия бранш към фалити

Цените на горивата се повишават и може скоро "нещата да излязат извън контрол", безпокоят се от таксиметровия бранш. "В остойностяване на услугата им влизат и други фактори. Затова и не може да се очаква някога намаляване на цената на превоза", припомни пред БНР Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

"Все още можем да проявим толерантност по отношение на ценоразписа, но има ръст и в другите разходни показатели - за франчайз например. Събрали сме документи за тези повишени плащания и възнамеряваме в близките дни да сезираме компетентните органи, защото считаме, че това е спекулативно увеличение. Изчакваме да мине общото ни събрание, за да съберем необходимата информация и да решим", каза той.

Цветков отбеляза, че има отлив от ползването на всички услуги, включително и от превоза с такси. Той обясни всичко това с икономическо състояние и стреса от инфлацията и от въвеждане на еврото, от геополитическата ситуация.

"В сравнение с други години през март, сега няма онова традиционно раздвижване за бизнеса на таксиметровите шофьори", посочи още той.

"Ако продължава това икономическо състояние, ако продължи тази несигурност предвиждам не само намаляване на таксиметровите автомобили, но и да се стигне до фалити в нашия сектор", каза Красимир Цветков.