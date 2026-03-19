Опасният слънчоглед от Аржентина ще бъде изнесен, няма да се продава у нас: БАБХ увериха

Контролът е стриктен. Взети са проби. Силно притеснени сме от това, което пристига на българския пазар именно заради тези многократно завишени пестицидни остатъци. Имаме уверението на самия оператор, който прави вноса, че цялата тази продукция ще бъде изнесена и няма да попада на нашия пазар. Това каза в ефира на БНТ директорът на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски относно опасните вещества в слънчогледа от Аржентина.

"Олиото и шрота ще се изнасят и за да сме сигурни имаме постоянен контрол", подчерта той и обясни, че в различните страни има различни разрешения за нива на пестицидите, но в Европа това няма как да се случи.

Риск за здравето

От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпратха сигнал до премиера, министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на БАБХ и председателя на Комисията за защита на потребителите във връзка с разрешен внос на слънчоглед от Аржентина със завишени показатели за пестициди, предназначен за индустриална преработка.

От НАЗ предупреждават, че съществува реален риск за хранителната верига и здравето на потребителите, ако не бъдат гарантирани стриктни мерки за проследимост, контрол и пълно отделяне на индустриалната суровина от хранителните потоци.

Асоциацията настоява за ясна информация относно движението на суровината на територията на страната, включително транспортиране, съхранение, преработка и контрол върху крайното ѝ предназначение. Според НАЗ, при липса на гаранции за пълна проследимост и липса на контакт с хранителната верига, подобен внос създава сериозен риск.

Съгласно европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2017/625, внос на суровини с превишени нива на пестициди е допустим единствено при строго контролирани условия – пряка доставка за индустриални цели, доказуема проследимост и гарантирано отделяне от хранителната верига.

Асоциацията настоява за незабавна среща с компетентните институции и предоставяне на пълна информация за контролните механизми и движението на продукта, с цел гарантиране на безопасността на хранителната верига.