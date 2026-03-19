След ударите в Близкия изток: Огромен скок в цената на природния газ в Европа

19 март 2026, 11:41 часа 324 прочитания 0 коментара
Цената на природния газ в Европа скочи рязко след ескалацията на напрежението в Близкия изток и атаките срещу енергийна инфраструктура и газови находища в Катар и Иран, достигайки най-високите си равнища от началото на конфликта. Поскъпването на синьото гориво отразява засилените опасения на пазарите за прекъсване на доставките след атаките срещу ключова енергийна инфраструктура в региона, което допълнително увеличава несигурността на енергийните пазари на континента.

Цената на газа

Водещият европейски индекс TTF, който служи като ориентир за цените по множество договори за доставка, се повиши с над 30 на сто в началото на търговията до 70,70 евро за мегаватчас, след което частично отстъпи до около 67 евро за мегаватчас.

Скокът в цената доведе до нива, които са повече от два пъти по-високи спрямо тези от приблизително 32 евро за мегаватчас преди началото на войната.

Цената на природния газ във Великобритания, която традиционно се движи в синхрон с европейските, също отчете значително повишение. Тя достигнаха връх от 180 пенса за терм, преди да се установят на около 171 пенса за терм, което представлява ръст от близо 20 на сто. И при тях стойностите са се увеличили повече от два пъти спрямо нивата от началото на конфликта.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Катар газово находище цена на газа природен газ война Иран
