След последната ескалация: Цената на петрола тип "Брент" надхвърли 100 долара за барел

Цените на петрола се установиха на по-високо ниво в сряда и се покачиха допълнително при продължителна търговия, като сорт Брент отново премина психологическата граница от 100 долара за барел. Новото покачване на цените идва, след като Иран атакува няколко енергийни съоръжения в Близкия изток, включително и една от най-големите рафинерии за втечнен природен газ в света, базирана в Катар. Атаките на Техеран идват, след като по-рано САЩ и Израел удариха иранското газово находище „Южен Парс“.

Фючърсите на Brent се повишиха с 5,6% в търговията след приключване на сделката, продължавайки ръста си след като се приключваше с ръст от 3,8% на 107,38 долара. Американският суров петрол West Texas Intermediate увеличи ръста си до 4%, след като затвори с ръст от 11 цента, или 0,1%, на 96,32 долара, предава Reuters.

Държавната петролна и газова компания на Катар заяви, че индустриалният град Рас Лафан, който е център на енергийната индустрия, е претърпял „значителни щети“, след като е бил ударен от ирански ракети. Саудитска Арабия заяви, че е прехванала и унищожила множество балистични ракети, изстреляни към Рияд, и опит за атака с дрон срещу газово съоръжение в източната част на страната. Иран издаде предупреждение за евакуация за няколко енергийни съоръжения в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, заявявайки, че те ще бъдат обект на удари „в следващите часове“, съобщиха иранските държавни медии в сряда.

Предупреждението последва атака срещу иранското газово находище „Южен Парс“, за която израелските медии съобщиха, че е извършена от Израел със съгласието на САЩ. Нито една от страните не пое непосредствена отговорност. „Атаките срещу иранското находище „Южен Парс“ повишиха цените на петрола и газа и всяка по-нататъшна ескалация на атаките срещу енергийната инфраструктура ще продължи да повишава цените“, каза анализаторът на SEB Оле Хвалбие.

Войната спря доставките през Ормузкия проток, през който се движат 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Общото намаление на добива на петрол в Близкия изток се оценява на 7 до 10 милиона барела на ден или 7% до ​10% от световното търсене.

