Войната в Украйна:

Коефициентът на заетост в ЕС се увеличава

12 септември 2025, 16:29 часа 336 прочитания 0 коментара
Коефициентът на заетост в ЕС се увеличава

Коефициентът на заетост на хората на възраст между 20 и 64 години в Европейския съюз е достигнал 76,2 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо 76,1 на сто през първото тримесечие, съобщи Евростат. За България този дял е 77,2 на сто спрямо 77,1 на сто през първото тримесечие, което представлява символично увеличение.  

В същото време "трудовият резерв" – термин, който обхваща не само безработните, но и частично заетите, хората, търсещи работа, но които не са веднага на разположение, както и тези, които са налични за работа, но не търсят активно такава – възлиза на 10,9 на сто от работната сила във възрастовата група 20-64 години. Нивото остава без промяна спрямо първото тримесечие на годината.

Разширената работна сила включва всички заети и безработни лица, както и хора, които търсят работа, но не могат да започнат веднага, и тези, които са готови да работят, но не търсят активно работа. Тази категория дава по-пълна представа за наличния трудов потенциал и незаетите възможности на пазара на труда. В българската методология трудовият резерв най-общо представлява сбор на обезкуражените и на икономически неактивните лица в съответния възрастов диапазон и като част от населението.

Още: Безработицата в ЕС и еврозоната спада, но не и в България

В периода между първото и второто тримесечие най-голямо увеличение на коефициента на заетост е отчетено в Латвия (+1,3 процентни пункта), Естония (+0,8 процентни пункта) и Белгия (+0,7 процентни пункта).

Равнището на заетост е останало стабилно в Нидерландия и Швеция, а спад е регистриран в седем държави от ЕС, като най-силно намаление е отчетено в Унгария (-0,5 процентни пункта) и Италия (-0,3 процентни пункта).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Четиридневна работна седмица: Къде и кога на Балканите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Безработни заетост безработица информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес