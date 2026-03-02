Yettel предоставя безплатен роуминг за абонатите си в държави от Близкия изток

Телекомът осигурява безплатно 500 MВ мобилен интернет на ден и 50 минути разговори в роуминг в периода 2 – 4 март в осем държави в региона

Yettel предоставя временно безплатен роуминг за своите абонати на мобилни услуги, които се намират в държави от Близкия изток. Решението е в подкрепа на сънародниците ни в страните, засегнати от ескалацията в региона през изминалия уикенд.

Телекомът осигурява безплатно 500 MВ мобилен интернет на ден и общо 50 минути разговори към България за свои абонати в роуминг в периода 2 – 4 март 2026 г. Подкрепата обхваща осем държави – Бахрейн, Израел, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Иран.

По този начин българите, които се намират в зоната на конфликта, ще могат да останат във връзка със своите близки в създалата се ситуация.

За да използват включените 500 MB на ден, абонатите трябва да активират пакет World Daily през мобилното приложение Yettel или чрез SMS с код TRAD на номер 12110. Пакетът може да се визуализира като таксуван, но стойността му няма да бъде начислена и ще бъде възстановена във фактурата. Разговорите към България не изискват активиране, като отчетените суми също ще бъдат приспаднати.

Yettel България традиционно подкрепя своите абонати в кризисни ситуации. През 2022 г. телекомът предостави безплатен роуминг за абонатите си в Украйна, както и дари предплатени карти с включен мобилен интернет на украински граждани, потърсили убежище в България.