Рязка промяна в цената на природния газ за Европа

Цената на природния газ на водещия европейски хъб TTF в Нидерландия отбелязаха рязък скок в днешната сутрешна търговия. Рязкото поскъпване идва в на фона на повишаващата се активност на бойните действия в Близкия изток и ударите срещу Иран. Ормузкият проток, ключов транзитен маршрут за доставки и транзит на петрол и газ, временно не се използва за корабоплаване поради атаките.

Цените

Към 10:00 часа българско време априлските фючърси на борсата се търгуват на нива от 39,01 евро за мегаватчас. Това представлява увеличение от цели 22,06 на сто спрямо предходната сесия.

Още: След повишение с 13 на сто: Цената на петрола ограничи ръста си

Поскъпването е най-рязкото увеличение на цената на природния газ от август 2023 г. Тя достигна пик от над 50 евро за мегаватчас през февруари миналата година. Но благодарение главно на големите количества втечнен природен газ (LNG), внесени в Европа, цената оттогава падна чувствително.

Майските и юнските контракти за доставки на природен газ обаче са по-евтини, което означава, че не се очакват проблеми с доставките в дългосрочен план.

Въпреки това, експерти от американската банка Goldman Sachs предупредиха, че цените на природния газ за Европа могат да се увеличат повече от два пъти, ако корабоплаването през Ормузкия проток бъде спряно за период от един месец.

Още: КЕВР обяви с колко ще поскъпне природният газ