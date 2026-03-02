След повишение с 13 на сто: Цената на петрола ограничи ръста си

Цената на петрола ограничи ръста си малко след 08:00 ч. българско време, след като рано сутринта скочи с до 13 на сто в сутрешната търговия, тъй като корабоплаването през ключовия Ормузки проток беше нарушено в резултат на ответни ирански атаки след първоначални удари на Израел и САЩ, при които беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей, предаде агенция Ройтерс.

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа достигнаха 82,37 долара за барел – най-високото равнище от януари 2025 г., преди да отстъпят част от печалбите и да се търгуват с ръст от 5,41 долара или 7,4 на сто до 78,28 долара за барел.

Американският лек суров петрол поскъпна до максимум за деня от 75,33 долара за барел – увеличение от над 12 на сто и най-високо ниво от юни, след което цената се понижи до 71,76 долара за барел, което представлява ръст от 4,74 долара или 7,1 на сто.

И двата основни сорта отчетоха рязко поскъпване на фона на продължаващ обмен на удари, при който бяха повредени танкери и сериозно затруднени доставките през Ормузкия проток – воден път между Иран и Оман, свързващ Персийския залив с Арабско море.

През протока ежедневно преминават кораби, превозващи количества петрол, равняващи се на около една пета от световното търсене, включително доставки от Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Иран и Кувейт, както и танкери с дизелово гориво, керосин и бензин за основни азиатски пазари като Китай и Индия.

По данни от корабния трафик над 200 плавателни съда, включително танкери за петрол и втечнен газ, са хвърлили котва извън протока. При нападенията в неделя са били повредени три танкера, а един моряк е загинал.

От началото на годината до края на търговията в петък Брент беше поскъпнал с над 19 на сто, а американският сорт – с около 17 на сто.

На фона на конфликта страните от ОПЕК+ се договориха в неделя за умерено увеличение на добива с 206 000 барела дневно през април.

Според данни на Goldman Sachs видимите световни запаси от петрол възлизат на 7,827 милиона барела, което е достатъчно за 74 дни търсене – ниво близко до историческата медиана.

Анализатори на Citi очакват цената на Брент да се движи между 80 и 90 долара за барел през тази седмица заради продължаващото напрежение.