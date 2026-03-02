Спорт:

След повишение с 13 на сто: Цената на петрола ограничи ръста си

02 март 2026, 10:02 часа 227 прочитания 0 коментара
След повишение с 13 на сто: Цената на петрола ограничи ръста си

Цената на петрола ограничи ръста си малко след 08:00 ч. българско време, след като рано сутринта скочи с до 13 на сто в сутрешната търговия, тъй като корабоплаването през ключовия Ормузки проток беше нарушено в резултат на ответни ирански атаки след първоначални удари на Израел и САЩ, при които беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей, предаде агенция Ройтерс.

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа достигнаха 82,37 долара за барел – най-високото равнище от януари 2025 г., преди да отстъпят част от печалбите и да се търгуват с ръст от 5,41 долара или 7,4 на сто до 78,28 долара за барел.

Още: Цената на петрола: Гигантски скок след новата война в Иран

Американският лек суров петрол поскъпна до максимум за деня от 75,33 долара за барел – увеличение от над 12 на сто и най-високо ниво от юни, след което цената се понижи до 71,76 долара за барел, което представлява ръст от 4,74 долара или 7,1 на сто.

И двата основни сорта отчетоха рязко поскъпване на фона на продължаващ обмен на удари, при който бяха повредени танкери и сериозно затруднени доставките през Ормузкия проток – воден път между Иран и Оман, свързващ Персийския залив с Арабско море.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През протока ежедневно преминават кораби, превозващи количества петрол, равняващи се на около една пета от световното търсене, включително доставки от Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Иран и Кувейт, както и танкери с дизелово гориво, керосин и бензин за основни азиатски пазари като Китай и Индия.

Още: Цената на петрола: Иран обяви ще затвори ли Ормузкия проток

По данни от корабния трафик над 200 плавателни съда, включително танкери за петрол и втечнен газ, са хвърлили котва извън протока. При нападенията в неделя са били повредени три танкера, а един моряк е загинал.

От началото на годината до края на търговията в петък Брент беше поскъпнал с над 19 на сто, а американският сорт – с около 17 на сто.

На фона на конфликта страните от ОПЕК+ се договориха в неделя за умерено увеличение на добива с 206 000 барела дневно през април.

Според данни на Goldman Sachs видимите световни запаси от петрол възлизат на 7,827 милиона барела, което е достатъчно за 74 дни търсене – ниво близко до историческата медиана.

Анализатори на Citi очакват цената на Брент да се движи между 80 и 90 долара за барел през тази седмица заради продължаващото напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол ОПЕК Ормузки проток цена на петрола война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес