Скок в продажбите на петролни продукти в Кипър

02 март 2026, 11:07 часа 206 прочитания 0 коментара
Продажбите на петролни продукти в Кипър са се увеличили рязко през януари 2026 г., въпреки че нивата на запасите са спаднали значително, според последните данни, публикувани от Статистическата служба (CyStat), съобщи гръцкото издание Kathimerini. Информацията е за първия месец на годината, но идва на фона на ескалацията в Близкия изток и двете ирански атаки срещу британски бази в островната държава, член на Европейския съюз. 

 Общите продажби са достигнали 118 460 тона през месеца, което представлява увеличение с 11,2% в сравнение с януари 2025 г. Въпреки годишния ръст, запасите в края на януари са намалели с 33% спрямо края на декември 2025 г.

Защо нарастват продажбите на петролни продукти?

Годишното покачване се дължи главно на скок в доставките на корабно гориво, които скочиха със 175,3%. Доставяното гориво за самолети също се е увеличило значително с 23,2%.

Допълнителни печалби са отчетени в продажбите на отоплително масло (25,2%), втечнен нефтен газ (13,4%) и асфалт (13,2%).

Изключения от ръста на продажбие

Не всички категории горива отбелязаха покачване. Продажбите на леко мазут спаднаха с 62,3%, докато тежкото мазут намаляха с 12,1%. Цената на дизеловото гориво се понижи леко, спаднайки с 1,6%. Търсенето на бензин остана като цяло непроменено, като се увеличи с 0,3%.

Търговската активност в бензиностанциите

Търговската активност на дребно в бензиностанциите също се засили, като продажбите се покачиха с 3,5% до 58 500 тона.

Въпреки това, в сравнение с декември 2025 г., общите продажби на петрол са намалели с 3,9% през януари. За разлика от това, доставките на корабно гориво продължиха да нарастват на месечна база, увеличавайки се с 15,6%. ОЩЕ: Турция възобнови доставките на петрол по тръбопровод от Ирак след 2-годишно прекъсване

Деница Китанова
