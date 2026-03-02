Белгия: Ударите по Иран нарушават международното право, но са оправдани

Американско-израелските удари по Иран са нарушение на международното право, но са „оправдани от гледна точка на глобалната сигурност“. Това заяви външният министър на Белгия Максим Прево, цитиран от националната новинарска агенция Белга. „Като защитник на международното право Белгия трябва да признае, че начинът, по който е изпълнена операцията, не съответства на нормите“, заяви Прево. Същевременно той посочи потисническия характер на иранския режим, струвал живота на десетки хиляди граждани. „Международното право трябва на първо място да защитава хората и техните права и свободи. В това отношение не можем да кажем, че Иран е ученик за пример“, допълни той.

След години на дипломатически усилия Иран да бъде убеден да прекрати ядрената си и ракетна програма, „рискът от криза в сигурността и широкомащабен конфликт в региона трябва да се избегне“, заяви още той.

Военните действия трябва да останат и занапред средство, „използвано само в краен случай, ако дипломацията се провали“, допълни той, и призова за деескалация „колкото се може по-скоро“.

Прево допълни, че 26 000 белгийци се намират в региона, включително 2450 блокирани туристи, от които около половината са в Дубай. Той заяви, че евакуацията в момента не е възможна, защото въздушното пространство остава затворено.

