Любопитно:

Стартира мащабната инициатива на правителството за диалог със спортната общественост

02 март 2026, 16:35 часа 391 прочитания 1 коментар

Всички лицензирани спортни федерации имат възможност да споделят какво е състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на българския спорт. По предложение на Димитър Бербатов - съветник на министър-председателя Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, днес беше изпратена стратегическа анкета до всички федерации.

Инициативата е по предложение на Димитър Бербатов

Това е първият етап от мащабната инициатива на правителството за диалог със спортната общественост. „Очаквам да се събере изчерпателна и актуална информация за федерациите и клубовете, които развиват спорта в България“, отбеляза Димитър Бербатов.

Димитър Бербатов

Според него след като данните бъдат събрани и анализирани, ще може успешно да бъде създадена стабилна рамка, въз основа на която следващото редовно правителство да изгради реалистична дългосрочна стратегия в подкрепа на младежта и спорта.

