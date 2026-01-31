Спорт:

КЗП: От 1 февруари, ако търговец върне в левове – това е извън закона

31 януари 2026, 01:00 часа 480 прочитания 1 коментар
КЗП: От 1 февруари, ако търговец върне в левове – това е извън закона

От 1 февруари еврото остава единственото законно разплащателно средство в България, след като изтича периодът на двойно обращение. За потребителите това означава, че плащанията в левове приключват, а за търговците - че нямат право да връщат ресто в левове. Това обясни изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. „Периодът на двойно обращение изтича и от 1 февруари официалната платежна единица в България става еврото. Tърговците трябва да се подготвят с достатъчно наличности в евро, за да не се затруднява обслужването на клиентите“, заяви Колячев. „Ако някой търговец тръгне да връща в левове – това е извън закона. Не могат да връщат в левове“, добави той.

КЗП продължава контрола дали поскъпванията са оправдани с реални икономически фактори, или са опит за необоснована печалба. Фокусът на проверките остава върху хранителния сектор, но се следят и други рискови области. „В хранителния сектор цените запазват умерени темпове на движение нагоре и пазарът е спокоен“, каза председателят на комисията.

Сред секторите, в които се виждат по-сериозни колебания, са паркингите. „Паркингите се увеличиха от 1 януари, доста трудно би могло да се обоснове защо повишение от 100% може да се дължи на обективни икономически фактори“, уточни Колячев.

КЗП наблюдава и аптечната мрежа, където търговците посочват по-високи доставни цени. „Аптеките обосновават завишението с доставната цена. Призовавам дистрибутори и производители да внимават с увеличенията, ако нямат икономическа обоснованост“, добави той. Ако не се докаже икономическа обоснованост – санкциите ще са сериозни, добави той.

Въпреки че плащанията в левове приключват, двойното обозначаване на цените остава задължително до 8 август. „Ако видите търговец, който обозначава цените само в евро – подайте сигнал. Ние сме компетентният орган“, призова Колячев.

По думите му от началото на годината КЗП е извършила над 1000 проверки, като капацитетът се подсилва чрез съвместна работа с други институции. Колячев отчете като полезен и сайтът за мониторинг на цените, който събира огромен обем данни за движението им. По думите му всички задължени лица – търговци на дребно с оборот над 10 млн. лв. за предходната година – вече качват данни ежедневно.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро КЗП поскъпване въвеждане на еврото Александър Колячев надценки
