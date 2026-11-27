Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) представи на 27 ноември бюджета си за 2027 г. Министър Георги Пеев го определи като "консервативен, прагматичен, възможен в настоящата действителност и фокусиран върху завършване на определени проекти и инициативи". Бюджетът на ведомството е изключително свързан с европейското финансиране, свързан е и със средствата от националния бюджет, така че "добрият баланс" между двете и ефективното разходване ще доведе до успешното завършване на определни проекти, увери Пеев.

Приходите и разходите

Разходите са близо 628 млн. евро от националния бюджет, което е увеличение спрямо 2026 г. Ръстът е налице във всички пера, "за да можем да постигнем целите, които сме заложили", подчерта министърът. Той каза също, че на места има минимални намаления, "почти нулеви, обосновани от конкретни причини".

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Общите консолидирани разходи и средства по програми в сферата на транспорта, съобщенията и цифровата свързаност са около 1,89 млрд. евро.

Железопътният, въздушният и водният транспорт: важни новини

Държавата е осигурила с 83,4 милиона евро повече за помощ към хората, които имат нужда, за градски и междуселищен транспорт, за отстъпки, за подпомагане на превозвачи - т.е. компенсации на хората от отдалечените краища, пенсионери, ученици, уточниха от МТС.

"Безопасността е най-важното нещо в транспортния сектор", изтъкна министърът и в тази връзка съобщи, че жп транспортът ще разполага със 123 милиона евро капитал. Той ще е основно за инфраструктура, сигнализация, безопасно движение, с фокус към основни жп артерии.

Ще се работи последователно за обновяване на почти целия подвижен състав на БДЖ. "Нужна е ефективна инфраструктура със съответните сигнализации, добри и комфортни гари, безопасни прелези и надлези", посочи министърът. Той обяви, че по социалния план за климата сме намерили финансиране за доставка на 23 нови влака, но на по-късен етап ще има повече подробности. През 2027 г. целта е държавата да поръча "още доста нов подвижен състав по съществуващите договори, за да имаме непрекъснато обновяване", каза Георги Пеев.

"Освен тези влакове, съвсем скоро ще искаме да закупим и още – имаме уверения от Европейската комисия, че ще получим необходимите средства", сподели той.

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Във въздушния транспорт целта е да се развие и финализира HEMS - системата за спешна медицинска помощ по въздуха. За този сектор са отделени 10 млн. евро. "Ясно определихме къде ще са всички бази, структура и програма за пилотите. Имаме хеликоптерите, но като нямаме базите и персонала, системата е неефективна. Разработили сме планове за 6 бази с необходимия персонал", заяви Георги Пеев.

Водният транспорт, но и други видове транспорт, ще разчита на 16 млн. евро. Фокусът е към по-ефективно търсене и спасяване по вода и не само, по-ефективен обмен на данни между различни институции, покупка на нов кораб за търсене и спасяване. Най-важното е, че ще се интегрира техническа система за търсене и спасяване, която да обработва информация от различни източници дигитално и да я разпространява бързо към отговорните институции в операциите за търсене и спасяване, посочи министърът, цитирайки зачестилите случаи на ударени кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

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През 2027 г. фокусът на ведомството ще е върху завършване на съществуващи проекти. "Няма да успеем да ги завършим всички, но ще работим по ускорен порядък. И ще подготвим следващата финансова рамка. Следващата финансова рамка на ЕК е за 2028-2034 г., работим усърдно за най-добрата възможна програма за кандидатств за европейско финансиране. Тя е мащабна - инвестиции в жп инфраструктура, морска и пътна част", каза министърът.

БДЖ ще разчита на 33 млн. евро, ще има нов стратегически проект

Малко над 33 млн. евро са заложени като капиталов трансфер за БДЖ, като за първи път се отпуска такава сума за капиталов ремонт на подвижния състав, "какъвто не е правен никога досега", заяви Георги Пеев. "Новите влакове са хубави, но има стари, и когато дойде лятото, ще говорим за неработещи климатици, стари вагони. Трябва ни адекватна поддръжка", посочи той.

Снимка: Георги Пеев, БГНЕС

Георги Пеев подчерта, че в следващата финансова рамка ще е включен стратегически проект на България – връзката Ямбол-Елхово-Лесово към границата с Турция. Плановият проект е за изграждане на нова железопътна линия до турската граница, която да служи като втори граничен жп преход и алтернатива на натовареното направление през Свиленград. Към момента линията не функционира - старата линия Ямбол-Елхово е закрита за пътници и товари.

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"Работим с турските колеги. Има много сериозен интерес на страните от Близкия изток да изградят алтернатива на Ормузкия проток – жп, енергийна и комуникационна линия на север, през Йордания, Сирия, Турция, естествено след това идва България. За да сме успешни и да отговорим, правим удвояване на капацитета по линията Свиленград-Пловдив, но затова планираме и нова жп връзка Елхово-Ямбол, за да се включим към TENT-мрежата. Работим и по проектиране във връзка със сръбската граница", отчете Георги Пеев.

Държавите от Персийския залив, най-вече Саудитска Арабия и ОАЕ, действително развиват сухопътни железопътни и енергийни трасета през Йордания, Сирия и Турция към Европа. Целта е да се намали зависимостта от морския трафик през Ормузкия проток и Червено море, а темата беше обсъдена официално на среща между министър Пеев и саудитския му колега в Рияд на 22 ноември 2026 г.

"На 8 април ще има среща на върха за свързаността в Европа - на премиера (Румен Радев - бел. ред.) с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, ще бъдат поканени световни лидери, особено от Близкия изток и от Азия. Ще се обсъжда свързаността на нашия регион с Азия и Близкия изток, има изключителен потенциал, който трябва да се развива от нас", заяви още министърът.

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Прекратени процедури за над 350 млн. евро

Конкретно за Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) капиталовият транфер ще е на стойност 123 милиона евро. "Разгледахме всички проекти в жп частта – имаше стартирани такива без нужното финансиране, имаше и такива, направени нецелесъобразно, или просто за да бъдат усвоени средства. Прекратихме процедури за над 350 милиона евро. Например проект, който е нужен, но беше заложен със сума близо 300 милиона – това е жп отсечката Видин-Срацимир. Тя е по вертикалната ос. Проектът е необходим, но в румънската част е на двойно по-ниска цена", каза Георги Пеев. Той заговори за сертификати със сериозни съмнения, порочни практики и че трасето не отговаря на съвременните стандарти.

"Фокусът е само върху такива проекти, по които сега се работи. Основният капиталов трансфер е към тях. Почти всички от тях са с европейско финансиране – т.е. капиталовият размер, насочен към тях, е дофинансиране", обясни министърът.

Основен приоритет отново е и Коридор №8. С колегите от Северна Македония проведохме среща на техническо ниво и на 4 декември с министъра на транспорта на Северна Македония ще подпишем официалното споразумение. То вече мина одобрение през техния парламент. България ще е водеща страна по изграждането. Имаме решение на Министерски съвет, след подписване на официалното споразумение, ще влезе в нашия парламент за ратифициране. Дава се ясна заявка и приоритет", коментира Георги Пеев ключовата жп връзка между страната ни и западната съседка - част от един от десетте паневропейски транспортни коридора.

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"Български пощи" и оптимизация в администрацията

Относно "Български пощи" министърът увери, че се рабои усилено с новото ръководство за реализиране на плана за оздравяване, почти готови са и с план за обновяване на "Български пощи", който ще обявят до края на годината. "Най-голямо увеличение на средствата има там – вдигнали сме лимитите", каза Георги Пеев. Става въпрос за около 104 милиона евро, плюс още средства от Европейската комисия.

"Безконтролното намаляване на разходи и съкращаване на бройки само за да се покаже, че нещо се прави, не е целесъобразно", коментира той оптимизацията в администрацията. "В МТС и структурите ни има доста сериозен дисбаланс, има предприятия с дублиращи се функции. Трябва да пренасочим ресурсите там, където е необходимо. Не сме започнали реални съкращения – само в администрацията са съкратени 10 души. 240 човека работят в администрацията, плюс още 60 по т.нар. програма за европейско финансиране. Ние в годините сме направили такава структура, която да отговаря максимално добре на нуждите на транспорта. Не така стои въпросът с предприятията – например БДЖ, НКЖИ. Там има много дублиращи функции на регионален принцип – те може да се централизират, а фокусът да е върху машинисти, върху хора и технологии. Направили сме преструктуриране", каза министърът.

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

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Той допълни, че БДЖ и "Юнион Ивкони" са подписали договор, при който МТС е медиатор. Създадени са и 5 работни групи, за да се дефинират ясно условията за преминаване на състава на "БДЖ – Пътнически превози" към частната фирма. Запазват се условията, като има гаранция от частния превозвач, посочи той и допълни: "За хората няма да има никакво значение – ще пътуват от точка А до точка Б, без дори да разберат. Няма да има съществена промяна в цените".

В края на 2027 г. ще се завършат и няколко участъка около Пловдив, за други "ще бъдат взети солидни решения, устойчиви, които да гарантират завършване", очерта още от амбициите на МТС Георги Пеев до края на следващата година.

Реформата в пътната безопасност

Министърът коментира и реформата в пътната безопасност, която е в ход заедно с МВР, като целта е да се премахнат дублиращите функции на институциите, да се въведе дигитален център, който да разчита на информация от всички ведомства и агенции, да я преработва бързо и да я предава на екипите на терен за превантивни действия: По-малко хаос, повече умен контрол: Реформата за по-безопасни пътища в България.

"Няма мегареформа, свързана с мегаструктура. Има Национален координационен център на МВР, с 24/7 оперативно дежурство. Сега се прави "Дигитално ядро". Това ядро ще захранва с информация центъра, който ще упражнява контрол на пътя. МВР ще отговаря за пътния контрол, АПИ ще реагират при ситуации за опасност на пътя и ще го поддържат. Работи се изключително интензивно, събират се постоянно работни групи. В момента дефинираме къде ще са паркингите, които трябва да бъдат изградени, за да може водачите на камионите да почиват, работим и по полигоните. Догодина ще се определят местата и за двете, ще бъдат изработени техническите спецификации, за да започнат да се изграждат", посочи Георги Пеев във връзка с планираните 6 полигона за задължително бъдещо обучение на нови водачи.

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Другия четвъртък ще се проведе среща на представители на МТС с МОН – "трябва да определим кой отговаря за разработването на учебните материали за обучение на водачите. Ще говорим и по темата с инструкторите – кой може да бъде инструктор, каква квалификация да има, как трябва да е сертифициран, на какви условия да отговаря, кой трябва да го проверява. Ще участват хора с компетентност", посочи Георги Пеев.