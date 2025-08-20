Спорът за митата: САЩ отчитат "много добър" диалог с Китай

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че търговските преговори с Китай вървят много добре, след като двете най-големи икономики в света неотдавна удължиха примирието в ожесточения си търговски спор относно митата, предаде Ройтерс и БТА. "Китай в момента е най-големият източник на приходи от мита", каза Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз". "Имахме много добри преговори с Китай, предполагам, че ще се видим отново преди ноември", добави финансовият министър, според когото статуквото функционира доста добре.

Още: Тръмп каза при какви условия ще намали митата за ЕС

Ще има ли мир и за митата?

Миналата седмица Вашингтон и Пекин отложиха взаимното облагане на стоки с нови трицифрени мита с още 90 дни. Двете страни първоначално обявиха примирие в търговския си спор през май след преговори в Женева. Тогава те се споразумяха да отложат планираните увеличения за митническите налози с три месеца, през които да продължат преговорите.

Още: Финансовият министър на САЩ обясни защо Тръмп удря с мита

Представители на Вашингтон и Пекин срещнаха отново в Швеция в края на миналия месец, след което американските преговарящи се върнаха във Вашингтон с препоръка към президента Доналд Тръмп отново да удължи крайния срок за влизане в сила на новите мита.

Вашингтон призовава Пекин да спре да купува руски петрол, като средство за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна. В петък обаче Тръмп заяви, че няма непосредствени планове за налагане на ответни мита върху Китай с оглед на текущите преговори за мир с руския президент Владимир Путин.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска в петък, а три дни по-късно американският президент прие украинския лидер Володимир Зеленски и други лидери на Европа и НАТО в Белия дом.

Тръмп подготвя двустранна среща между Зеленски и Путин, а по-късно и тристранна среща на върха Русия – Украйна – САЩ.

Още: Тръмп готов да удари с високи мита и компютърните чипове (ВИДЕО)