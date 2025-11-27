Лудогорец постигна историческа победа над клуб от Испания, ас на "орлите" стана голмайстор №1 в Лига Европа

14-кратният шампион на България Лудогорец успя да победи испанския Селта Виго с 3:2 като домакин в среща от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Петър Станич вкара хеттрик за "орлите" и оглави временно голмайсторската класация в турнира. Две от попаденията за Лудогорец дойдоха от дузпи, които бяха изработени от Кайо Видал. Разградчани водеха с 3:0 до 70-ата минута, но се отпуснаха в последните 20 минути, когато позволиха на Селта да се върне в мача. Все пак победата бе постигната, а тя е първа в историята на Лудогорец над испански отбор в евротурнирите.

Лудогорец победи Селта Виго в Лига Европа

Лудогорец започна по-силно срещата, с хубави извеждащи подавания, които сериозно тормозеха защитата на гостите. В 10-ата минута Кайо Видал бе изведен в наказателното поле на Селта, където направи финт срещу защитник и бе фаулиран. Съдията отсъди дузпа, а Петър Станич бе точен от бялата точка, за да отбележи третия си гол в Лига Европа.

В следващите минути Селта опита да вземе контрола над срещата - и го направи, поне по отношение на притежанието. Испанският тим упражни стила си на игра с много подавания, но с нищо не притесни отбраната на Лудогорец. "Орлите" продължиха да са по-опасни, а в 37-ата минута Кайо Видал излезе сам срещу вратаря, но пропусна от чиста ситуация да удвои аванса на домакините.

На почивката Селта извърши двойна смяна, което бе показателно, че треньорът на гостите не е доволен от играта на отбора. Лудогорец обаче продължи да е по-опасен, а в 49-ата минута "орлите" стигнаха до втори гол - и отново чрез Станич, който вкара четвъртия си гол през този сезон в Лига Европа.

Кайо Видал изработи две дузпи за "орлите"

В 60-ата минута Кайо Видал отново се измъкна в наказателното поле на съперника и бе съборен на тревата. Главният съдия му показа жълт картон за симулация, но след намесата на ВАР се видя, че Видал действително е бил фаулиран. Жълтият картон бе отменен, а Лудогорец получи втора дузпа, която пак бе изпълнена и реализирана от Станич - гол номер пет за него в Лига Европа.

Лудогорец бе притиснат от Селта в края

В 70-ата минута Селта върна един гол. Две от резервите на тима - Сарагоса и Дуран, взаимодействаха простичко, за да вкарат попадение. Сарагоса пусна извеждащ пас за Дуран, а той излезе сам срещу вратаря и го преодоля с елегантен удар. Селта подобри играта си и продължи да натиска, докато Лудогорец започна да изглежда уморен. В 75' Илайш Мориба изпусна от чиста позиция да върне още един гол за гостите.

Къде се намира Лудогорец и какви са шансовете за продължаване напред?

В шестата минута на добавеното време Селта върна още един гол. Сарагоса центрира от левия фланг, а Джоунс Ел Абделуи успя да засече красиво от въздуха с мощен шут, за да направи 2:3. Гостите обаче нямаха повече време да потърсят изравняване на резултата, а Лудогорец успя да вземе трите точки. С успеха Лудогорец се изкачи до 23-то място с 6 точки. Селта пък остава на шесто място с 9 точки.

До края Лудогорец има да изиграе три мача - срещу ПАОК, Рейнджърс и Ница, като шотландците и французите понастоящем са на дъното на таблицата с 0 точки. Две победи за "орлите" в тези три мача почти със сигурност ще им осигурят място в плейофите за влизане в елиминационната фаза на турнира.

