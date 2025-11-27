Енергията на улицата се отприщи: Манол Пейков обяснява какво следва (ВИДЕО)

Енергията на улицата се отприщи. Това е изцяло отговорност на управляващите. Никога по такъв силов начин не е бил налаган бюджет. Не знам в историята на Народното събрание такива решения да са се взимали в почивка.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков, коментирайки мащабния протест от вчерашната вечер във връзка с бюджета за 2026-та.

По думите на Пейков така разчетеният фиск е тежък удар върху средната класа. Аз съм издател, знаете. В бранша, за да се направи програма СУПТО, числото е петцифрено. Инвестицията не е 500 евро, както е за едно кафе. Прави се специална програма, която не ти върши работа за твой собствен анализ, а трябва да поддържаш две отделни програми, даде пример с неяснотите около бюджета Пейков.

Според него за този бранш това е удар, който смазва издателствата. "Моята теория е, че това СУПТО беше вкарано в последния момент, за да се изкара по време на второ четене, за да се прокарат други неща като данък "Дивидент", парите на полицаите и повишаването на осигуровките. Говорим за абсолютна липса на преценка и баланс. Имаме едни около 7 млрд. в Българската банка за развитие и щяха да гласуват още 2 млрд. резерв с цел евентуално държавата да си върне активите на "Лукойл". Ако държавата иска да си вземе рафинерията, отваря се огромна врата за корупция", поясни Пейков. Силовите институции, които пазят властта, са добре платени, каза още народният представител.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.