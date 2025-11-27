Спорт:

Българи станаха световни шампиони по бийтбокс: Skiller и MaxO в Студио Actualno (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 15:26 часа 441 прочитания 0 коментара

Българската бийтбокс звезда Александър Деянов – Skiller и партньорът му Макс Моравски – MaxO станаха световни шампиони на първенството по бийтбокс в Япония, в категорията за двойки. Двамата впечатлиха публиката с нереален синхрон, скорост и звук. Победата бе сензационно завръщане за Skiller, който повече от 15 години бе извън състезателните редици, но обучава и журира бийтбоксъри и създава музика за театрални постановки със звукови ефекти на живо. 

В предаването "Студио Actualno" двамата бийтбоксъри споделиха как е започнал пътят им като творчески дует. 

"Всички знаят, че мъжете имат повече его, ние и двамата сме големи индивидуалисти и преследваме целите си като хищници и това по принцип е предпоставка нещата да се случват трудно, но всъщност аз знаех, имах нюх, че с Макс можем да направим нещо такова и че ако положим труд, ще пожънем успех", разказа Skiller. 

Докато международната публика аплодира успеха на Skiller в Япония, българската има привилегията да го гледа и на театралната сцена у нас в постановките "Петък вечер" и "Неделя сутрин", където цялата музика и озвучаване на живо са негово дело. В "Неделя сутрин" артистът дори има собствен монолог, в който вплита бийтбокс импровизации като знак за неговия уникален артистичен почерк.

Повече за двамата изпълнители и техния успех - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Интервю Бийтбокс Skiller Студио Actualno MaxO
