Лъвовете имат рев, за който никой не е подозирал

Учени откриха нов вид лъвски рев - междинен рев, който е по-кратък и с по-нисък тон от характерния, пълен рев на животното. Изследователите установили, че тези междинни ревове винаги следват пълните ревове. Откритието показва, че лъвските звуци са по-сложни, отколкото се е смятало досега, каза водещият автор на изследването Джонатан Гроукот, докторант по математика и статистика в Университета на Ексетър във Великобритания. "Пълният рев е експлозия от звук - силен, сложен и с промени в тона,“ каза Гроукот в имейл до Live Science. „Междинният рев се различава, тъй като е по-равен звук с по-малко вариации."

Снимка: iStock

Ревът като "подпис"

Откритието, публикувано на 21 ноември в списание Ecology and Evolution, оспорва дълго утвърденото убеждение, че съществува само един вид лъвски рев, и може да помогне на изследователите да оценяват по-точно броя на лъвовете.

Лъвовете реват, за да комуникират с прайда си и да очертаят територията си. Предишни изследвания показват, че пълните ревове на лъвовете са уникални, индивидуално разпознаваеми "подписи", които съдържат информация за пола, възрастта и други характеристики на животното. Това предполага, че звуковите записи могат да помогнат на учените да преброят лъвовете в даден район и по този начин да направят оценки за плътността на популацията (бел. ред.: броят на индивидите от даден вид на единица площ или обем в местообитанието му).

Снимка: iStock

За изследването учените разположили 50 специално конструирани микрофона в национален парк Ньерере в Танзания и прикрепили акустични сензори към нашийници на пет лъва в резервата Бубйе Вали в Зимбабве. Общо екипът записал 3 149 звука на африкански лъв (Panthera leo). След това използвали изкуствен интелект (AI), за да анализират звуците, което разкрило съществуването на междинния рев.

"Без изкуствен интелект разбирането на пълните ревове и идентифицирането на лъвовете по техните звуци винаги е било субективно", уточнява Гроукот. "Лъвовете издават и други звуци - включително стонове, ръмжене, пухтене, стонове и мяукания, но само пълните ревове съдържат разпознаваеми "подписи", затова е важно те да бъдат правилно идентифицирани и да се извлече колкото се може повече информация от тях."

Снимка: iStock

Моделът на изкуствения интелект на изследователите им позволи да класифицират типовете лъвски звуци с над 95% точност, като до голяма степен премахна субективността, която се въвежда, когато се прави ръчно характеризиране на лъвските ревове. Този подход улесни идентифицирането на отделни лъвове по техните пълни ревове и открои досега неизвестния междинен рев - нещо, което ще помогне на учените да отделят пълните ревове в бъдеще.

„Този нов метод, който доказва, че междинните ревове съществуват и се различават от пълните ревове, е важна първа стъпка за осигуряване на последователност при избора на пълни ревове", каза Гроукот.

Снимка: iStock

В дивата природа остават едва около 23 000 африкански лъва, което прави вида уязвим към изчезване, според Червения списък на IUCN. Традиционните методи за оценка на популацията на лъвовете включват фотокапани и обследвания на следи, но те изискват значителни ресурси и може да са по-малко точни в сравнение с акустичните проучвания.

"Надявам се, че използването на данни за предсказани пълни ревове ще доведе до по-точни акустични оценки на плътността на популацията, което може да подпомогне по-добре спешните нужди на опазването на вида", каза Гроукот, цитиран от "Live Science".