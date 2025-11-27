Общите загуби на вода в България през 2024 г. са 63 процента

Дискусия, посветена на течовете във водоснабдителните системи, се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Заместник-деканът по научноизследователска и международна дейност на Хидротехническия факултет при УАСГ Венци Божков представи част от презентацията на инж. Александър Георгиев, който не успя да се включи в днешното събитие, както беше планирано. Според презентацията, ако се намалят с 50 процента загубите на вода, повече от 130 млн. души ще получат достъп до чиста вода.

Всяка година 32 млрд. кубически метра питейна вода по света изтича, а водата, която не се събира от доставните услуги за питейна вода, струва повече от 18 млрд. долара годишно. Държавите по света имат преобладаващи загуби между 30 и 50 процента. Божков допълни, че загубите биват видими и невидими, като невидимите могат да траят до 200 дни, докато се открият, предава БТА.

Управителят на фирма „Пайп Техник“ инж. Християн Николушев каза, че България има най-големите загуби на вода в Европейския съюз (ЕС) – над 60 процента. Той представи технология, основаваща се на израелски опит. По думите му това е още един инструмент, който може да послужи на ВиК дружествата да направят оценка кои са участъците, нуждаещи се най-спешно от подмяна на тръбите, защото бюджетът не е безконечен.

Председателят на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД инж. Лозко Лозев заяви, че общите търговски загуби в България не могат да се измерят, но по-голямата част от тях са физически – течове. Не знаем какъв процент са скритите физически загуби, а скритите загуби са големият бич, каза Лозев. Той обясни, че това е, защото те текат много повече време.

Лозев посочи някои от съвременните методи за откриване на течове като използване на ГИС (географски информационни системи) за точно локализиране, използване на изкуствен интелект за конкретни решения и превенция, използване на сателитни снимки и софтуер за локализиране.

През 2024 г. общите загуби на вода в България са 63 процента, каза Лозев. Той изрази мнение, че през годините от началото на деветдесетте години насам данните не са събирани и записвани правилно, така че в тях има грешки. По негово мнение през 2000 г. сме имали повече загуби на вода, отколкото към днешна дата. Докато не подменим нашата мрежа, с добра приоритизация, няма да можем да използваме новите технологии, защото няма да сме адекватни към тях, каза в заключение Лозев.

Инж. Манол Иванов, главен инженер в „Софийска вода“, разказа каква е програмата на дружеството за намаляване на физическите загуби (течове). Той посочи, че средното време на „Софийска вода“ за откриване на теч към момента е около 20 часа и 23 минути, а средното време за отстраняване на течове е 3,40 часа.

Д-р инж. Атанас Паскалев от Българската асоциация по водите (БАВ) заяви, че инвестициите, които ВиК дружествата правят, са крайно недостатъчни. Той предложи да започне да се работи с договори за намаляване на загубите на вода чрез средства, набирани от различни финансови институции. Защо не поканим частния сектор с уменията и инвестициите, за да подпомогнем процеса на намаляване на загубите на вода, попита Паскалев. Той посочи като едно от предимствата на тези договори, че така много по-бързо се изпълняват проектите.