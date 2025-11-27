Учени откриха 5 ключови етапа от развитието на човешкия мозък

Ново изследване на университета в Кеймбридж показва, че човешкият мозък не се развива равномерно от раждането до старостта, а по-скоро преминава през пет ясно ясни етапа, с ключови повратни точки на 9, 32, 66 и 83 години, пише Би Би Си.

Изследването, базирано на сканиране на мозъка на около 4000 души до 90-годишна възраст и публикувано в списанието Nature Communications, разкрива как мозъкът се „пренастройва“ през целия живот и как това може да е свързано с риска от психични заболявания и деменция.

Петте етапа на развитие на мозъка

1. Детство (от раждането до 9 години)

– Мозъкът расте бързо.

– Създават се много нови връзки (синапси), които след това се „използват“, за да се освободи място за по-ефективни връзки.

– Мозъкът е по-малко ефективен, като дете, което изследва парк без ясна посока.

2. Юношеска възраст (от 9 до 32 години)

– Започва на 9-годишна възраст със значително повишаване на мозъчната ефективност.

– Мозъкът става „безмилостно ефективен“.

Това е периодът с най-голям риск от психични заболявания. Юношеството продължава много по-дълго, отколкото се смяташе преди - чак до началото на 30-те години. Това е единственият етап, в който мозъчната ефективност се увеличава, достигайки връх в началото на 30-те години.

3. Възрастни години (от 32 до 66 години)

– Мозъкът навлиза в най-дългата си стабилна фаза.

– Ефективността на невронните мрежи започва бавно да намалява.

Това съответства на „плато“ на интелигентност и личност за мнозина.

4. Ранно стареене (от 66 до 83 години)

Това не е внезапен спад, а промяна в начина, по който различните региони на мозъка комуникират. Функционалните мрежи стават все по-отчетливи и специализирани. През този период рискът от деменция и хипертония се увеличава.

5. Късно стареене (83+ години)

Промени, подобни на тези при ранно стареене, но по-изразени. Данните са по-малко достъпни поради по-малкия брой здрави възрастни за сканиране.

Защо тези години са важни? Д-р Алекса Мосли посочва, че тези повратни точки във възрастта са свързани с:

– Пубертет (9 години)

– Социални и лични промени в началото на 30-те години

– Здравословни проблеми в края на 60-те години

– Напреднало стареене през 80-те години

Това изследване подчертава как мозъкът ни непрекъснато се променя през целия ни живот и че различните етапи на развитие и стареене оказват значително влияние върху психичното здраве и когнитивните способности. Разликите в „окабеляването“ на мозъка могат да повлияят на вниманието, паметта, езика и различните видове поведение.

Въпреки че резултатите са в съответствие с нашето разбиране за стареенето на мозъка, не всеки ще изпита тези промени на една и съща възраст. Проучването обаче предлага ценни прозрения, които могат да помогнат за разбирането на психичните и неврологичните състояния и тяхното развитие през целия живот.