Кои култури могат да зимуват в градината и как да ги защитим през декември

27 ноември 2025, 20:11 часа 0 коментара
Декември е месецът, в който някои градински култури спокойно могат да останат навън, стига да им осигурите добра защита. Част от тях са по-устойчиви на студ и продължават да се развиват бавно през зимата. С правилни грижи ще ги запазите свежи и жизнени до пролетта.

Кои условия позволяват на културите да зимуват в градината?

За да могат културите да зимуват успешно в градината, е важно температурите да не падат рязко и трайно под нулата още в началото на сезона. Почвата трябва да е добре дренирана, без задържане на вода. Местата, защитени от силен вятър, дават значително по-добри резултати.

Снежната покривка също помага, защото действа като естествена изолация и пази корените от дълбоко промръзване. При такива условия растенията запазват жизнеността си и посрещат пролетта в по-добро състояние за нов растеж без излишни загуби и повреди.

чесън

Зеленчуци, които могат да останат навън през зимата

Някои зеленчуци понасят отлично ниските температури и могат да останат навън през цялата зима. Такива са зимният чесън, пащърнакът, земната ябълка, празът и късните сортове моркови. Те продължават да се развиват бавно или просто изчакват затоплянето. Дори след сняг и студ вкусът им често остава отличен, а структурата се запазва по-добре при правилна защита. Важно е да ги прибирате постепенно и само при силни студове, за да не губят от естествената си свежест при внезапни и продължителни застудявания.

Листни култури, устойчиви на студ

Сред листните култури има изненадващо устойчиви видове, които се справят добре със студа. Спанакът, руколата, зимната маруля и лападът могат да презимуват при подходящи условия. Те понасят лек сняг и краткотрайни минусови температури. При затопляне бързо възобновяват растежа си. Така още в края на зимата можете да имате свежи листа директно от градината. Това е удобно решение за хората, които искат зеленина рано напролет без допълнително засяване в началото на сезона и без изчакване на по-високи температури навън.

маруля

Как да подготвите растенията преди настъпването на студовете?

Подготовката започва с почистване на лехите от болни листа, плевели и растителни остатъци. След това растенията се оглеждат внимателно и всичко повредено се отстранява. Поливането постепенно се намалява, за да не остава почвата прекалено влажна. При нужда се прави леко загърляне около основата. Така корените се предпазват по-добре от измръзване и резки температурни колебания. Тази подготовка създава по-стабилна среда и намалява риска от загниване, болести и загуби при продължителни студени периоди през зимата при липса на навременна защита..

Какви материали са най-подходящи за защита през декември?

За защита през декември най-често се използват слама, сухи листа, агротекстил и борови клонки. Тези материали задържат топлината и предпазват от директен студ. Агротекстилът има предимството, че пропуска въздух и не задържа излишна влага. При липса на готови покривала може да използвате и стари чаршафи или чували, но без да притискат растенията. Важно е покриването да се прави преди силните студове и да се следи материалът да остане сух и стабилен през целия по-студен период на декември.

лапад

Как да предпазите почвата от измръзване и преовлажняване?

Почвата се предпазва най-лесно чрез мулчиране. Слой от слама, листа или компост изолира корените от студа и задържа влагата в разумни граници. Това намалява нуждата от поливане и предпазва от преовлажняване при снеготопене. Добре е лехите да са леко повдигнати, за да се отича водата. Така се избягват локви и последващо загниване. При тежки почви е полезно и добавянето на пясък, който подобрява отцеждането и намалява задържането на влага през зимните месеци и при резки затопляния на почвата.

Често допускани грешки при зимуването на културите

Най-често допусканите грешки са липсата на защита, прекаленото поливане и оставянето на болни растения в лехите. Много хора покриват твърде късно, когато студът вече е нанесъл щети. Грешка е и използването на найлон без отвори, който запарва растенията. Често се подценява и значението на добрия дренаж, което води до загниване още през зимата. 

С правилен подход, навременни действия и съобразяване с времето повечето от тези проблеми могат лесно да бъдат избегнати и културите да запазят силата си успешно.

Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
