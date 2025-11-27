Войната в Украйна:

Арне Слот държи на пейката уникално откритие на Клоп, което спечели всичко с Ливърпул

В Ливърпул вече трябва да признаят, че се намират в криза - особено след три поредни загуби с 3 гола разлика. Последната издънка дойде в Шампионска лига срещу ПСВ на "Анфийлд", като хората на Арне Слот отстъпиха с 1:4. А един от виновниците в отбрана бе Милош Керкез, който допусна груба грешка в позиционирането си при един от головете на ПСВ.

Това отново повдигна въпроси за неговото място в титулярния състав. От началото на сезона Слот упорито налага Керкез като титуляр, но новото попълнение на мърсисайдци очевидно има трудности и все още не може да се впише в отбраната на Ливърпул. Мениджърът на "червените" рязко промени две от ключовите зони на терена - крайните защитници, откъдето мърсисайдци винаги са били много опасни.

Ливърпул остана без двата си бека, които бяха в основата на успехите на отбора

Раздялата с Александър-Арнолд и оставянето на Анди Робъртсън на пейката се отразяват негативно на представянето на Ливърпул не само в защита, но и в атака. Всъщност Робъртсън бе може би най-впечатляващото откритие на Юрген Клоп, тъй като бе привлечен за едва 8 милиона паунда от Хъл Сити през 2017-та. Оттогава Робъртсън спечели Висшата лига и Шампионска лига с Ливърпул и имаше основна заслуга.

През този сезон 31-годишният Робъртсън знаеше, че ще има вторична роля в тима на Слот, но въпреки това избра да остане в Ливърпул, макар и да имаше предложение от Атлетико Мадрид. Факт е обаче, че сърцатият шотландец все още има какво да даде на Ливърпул, особено когато е значително по-опитен и обигран в този състав на "червените". Но засега упоритостта на Слот продължава да го държи на пейката, от което страда играта на отбора.

