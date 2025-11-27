Спорт:

Борисов, ДПС и гражданите: Картината на победителите от протеста през погледа на Георги Проданов (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 20:00 часа 554 прочитания 0 коментара

Изненадващ за мен беше пикът на протеста, който се случи вчера следобед, след свиканата бюджетна комисия в почивката. Това даде възможност Асен Василев да се покаже рязко като лидер по отношение на темата с бюджета. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът д-р Георги Проданов, коментирайки протеста около приемането на бюджета на държавата.

Мисля, че нахалството в поведението на ДПС-Ново начало във вчерашния ден изигра огромна роля за гражданското недоволство вечерта, каза политологът.

Това, което вървеше в телевизиите и социалните мрежи, бяха само и единствено грозни картини с депутати от ДПС-Ново начало. Настройването на хората дойде от наглите действия на ДПС-Ново начало. Впечатлението, което се създаде, е, че този протест беше не срещу ГЕРБ, а срещу ДПС-Ново начало. Тази партия е големият проблем на това управление, смята още политологът.

Много недоволни има и заради това този бюджет беше изтеглен. Борисов също е сред победителите - той показа една политическа зрялост, която в последните месеци отсъстваше в парламента. Изведнъж призивът на Борисов стана призив за нормализиране на поведението и начина на правене на политика в парламента. По думите му победата се корени и в идеята, че ненормалността в политиката започва да се променя.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Скрински
Румен Скрински Отговорен редактор
Интервю Студио Actualno Георги Проданов протест бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес