Борисов, ДПС и гражданите: Картината на победителите от протеста през погледа на Георги Проданов (ВИДЕО)

Изненадващ за мен беше пикът на протеста, който се случи вчера следобед, след свиканата бюджетна комисия в почивката. Това даде възможност Асен Василев да се покаже рязко като лидер по отношение на темата с бюджета. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът д-р Георги Проданов, коментирайки протеста около приемането на бюджета на държавата.

Мисля, че нахалството в поведението на ДПС-Ново начало във вчерашния ден изигра огромна роля за гражданското недоволство вечерта, каза политологът.

Това, което вървеше в телевизиите и социалните мрежи, бяха само и единствено грозни картини с депутати от ДПС-Ново начало. Настройването на хората дойде от наглите действия на ДПС-Ново начало. Впечатлението, което се създаде, е, че този протест беше не срещу ГЕРБ, а срещу ДПС-Ново начало. Тази партия е големият проблем на това управление, смята още политологът.

Много недоволни има и заради това този бюджет беше изтеглен. Борисов също е сред победителите - той показа една политическа зрялост, която в последните месеци отсъстваше в парламента. Изведнъж призивът на Борисов стана призив за нормализиране на поведението и начина на правене на политика в парламента. По думите му победата се корени и в идеята, че ненормалността в политиката започва да се променя.

