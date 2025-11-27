Предлагат важна промяна при завършването на основно образование

Основното образование да завършва в 8-и, а не в седми клас, както e сега. Около това предложение се обедини образователната общност. Министър Красимир Вълчев посочи като грешка "свалянето" на основното образование с година надолу, което беше направено през 2016 година. На конференция днес бяха обсъдени задължителните матури по математика, промени в Националното външно оценяване и намаляването на чуждите езици в средните училища.

В седми клас учениците още са незрели и не могат да решат какво точно искат да учат в гимназията, по-късното профилиране е по-добро. Това казаха днес учители, експерти, родители в подкрепа на идеята отново да се премести в 8-и клас получаването на диплома за основно образование.

Още: Колко време дневно прекарват българските деца пред екрани: Отговорът е притеснителен

"Действително това е въпросът, по който като че ли има най-голямо съгласие, сбъркахме с това, че свалихме основното образование в 7-и клас, има предимно негативни ефекти, много малко са положителните и затова има голяма степен на консенсус, че трябва да се върнем към структурата 4 плюс 4 плюс 4", обясни Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Националното външно оценяване след 4-ти и 10-и клас засега остава, каза министър Вълчев. Това след 7-и клас трябва да бъде отново на модули, смята голяма част от образователната общност, като първата му част да се използва за диагностика на обучението, а втората - за селекция на учениците за гимназиите.

Още: Трудният 7. клас: Обсъждат по-късно завършване на основното образование

"Но не е необходимо този изпит да бъде за всички училища, за всички ученици. Някои, една голяма част от учениците могат да влязат в училище, където няма толкова голяма конкуренция без такъв изпит", обясни още просветният министър.

Казано беше още, че изучаването на езици трябва да се намали за сметка на математиката и природните науки, но не в езиковите гимназии, а в средните училища. Тъй като зрелостниците масово се явяват на матури по езици, имаше съгласие, че профилиращият предмет в 11-и и 12-и клас трябва да стане втора задължителна матура. Колкото до задължителната матура по математика - мненията са раздвоени. Някои смятат, че зрелостниците ще се провалят, други като като министър Вълчев са "за". "Осемте страни, които са на първо място по ПИЗА имат задължителна матура по математика", уточни министър Вълчев.

Още: В кой клас да се завършва основно образование: Предложение на МОН

Един от вариантите е тази матура да е задължителна само за учениците, които изучават разширено математика. През следващите месеци ще се изготви концепция по тези важни проблеми в образованието, каза министърът, и ще се внесат нови промени в Закона за предучилищното и училищното образование.