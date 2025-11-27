Любопитно:

Показаха удивителна СНИМКА на "космическа пеперуда"

Телескоп в Чили е направил зашеметяваща нова снимка на величествена и грациозна "космическа пеперуда", предаде Асошиейтед прес. Снимката е публикувана от лабораторията NoirLab на Националната научна фондация. Заснета миналия месец от телескопа „Джемини Саут" (Gemini South), мъглявината с подходящото име Пеперуда се намира на разстояние между 2500 и 3800 светлинни години он Земята в съзвездието Скорпион.

Една светлинна година се равнява на около 9,5 трилиона километра.

В сърцевината на тази двуполюсна мъглявина се намира бяло джудже, което отдавна е изхвърлило външните си слоеве газ. Изхвърленият газ образува крила, наподобяващи пеперуда, развяващи се от застаряващата звезда, чиято топлина кара газа да свети.

Ученици от Чили са избрали този астрономически обект, за да отпразнуват 25-годишнината от началото на работата на международната обсерватория „Джемини".

Галактика в хиляди цветове

По-рано тази година астрономи съставиха подробна карта в хиляди цветове на откритата от тях близка галактика Скулптор, припомня БТА. За целта е използван Много големият телескоп (Very Large Telescope) на Европейската южна обсерватория, за да наблюдават галактиката в продължение на около 50 часа. Изображението обхваща 65 000 светлинни години - почти цялата галактика.

Според учените колкото повече нюанси на цветове от звезди, газ и прах има в галактиката, толкова повече са уликите за тяхната възраст, състав и движение. Най-новата снимка на Скулптор съдържа хиляди багри - ослепителен монтаж от лилави, розови и жълти нюанси, в сравнение с едва шепата цветове в традиционните снимки.

Ева Петрова
